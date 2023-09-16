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362.2 مليار دولار حجم صناعة الحوسبة بالصين

9/16/2023 7:23:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر مؤتمر الحوسبة العالمي 2023 أن حجم صناعة الحوسبة في الصين بلغ 2.6 تريليون يوان (362.2 مليار دولار) في عام 2022. وقال تشاو تشي قوه، كبير المهندسين بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية: إن الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد أحدث تحولاً في نمط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار تشاو إلى أن تكنولوجيا الحوسبة وصناعة الحوسبة تُظهران حيوية قوية وإمكانات لا تحصى من خلال الابتكار التجريبي، كما أنهما تقودان التحول الرقمي في جميع المجالات. وذكر كتاب أصدرته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال المؤتمر، أنه على مدى السنوات الست الماضية، شحنت الصين أكثر من 20.91 مليون خادم عام و820 ألف خادم ذكاء اصطناعي.

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