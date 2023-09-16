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«أدنوك» تبحث إطلاق مشروع مشترك مع «بتروناس»

9/16/2023 7:23:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت مصادر مطلعة أن شركة النفط البرازيلية الحكومية ((بتروناس)) تجري محادثات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة ((براسكيم)) للبتروكيماويات.

وذكرت صحيفة فولها دي ساو باولو أن ((بتروناس تدرس)) مشروعاً مشتركاً مع ((أدنوك))، بينما ستظل حصة أقلية من نصيب ((نوفونور))، المساهم الرئيسي الحالي في ((براسكيم))، جنباً إلى جنب مع شركة النفط البرازيلية.

وجرى تقديم ثلاثة عروض حتى الآن للاستحواذ على ((براسكيم)) تشمل عرضاً مشتركاً بين ((أدنوك)) و((أبولو)) الأمريكية لإدارة الأصول وعرضين منفصلين من شركتي ((يونيبار كاربوكلورو)) و((جيه آند إف)) البرازيليتين.

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