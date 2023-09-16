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الشركات المقترضة تذعن لأسعار الفائدة المرتفعة في أمريكا

9/16/2023 7:23:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد بنك ((ويلز فارغو)) الأمريكي أن الشركات المقترضة بدأت تذعن في النهاية لاحتمالات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة لفترة طويلة في الولايات المتحدة.

وذكر البنك أن الشركات وجدت إقبالاً كبيراً على عمليات بيع السندات الجديدة في أسواق الديون ذات الدرجة الاستثمارية ومرتفعة المخاطر معاً، ويستفيد عديد من المديرين التنفيذيين من ذلك الإقبال لدخول سوق السندات الأمريكية، بحسب مورين أوكونور، المديرة العالمية لمجموعات الإقراض عالية الدرجة في البنك. في حين يرى بعض المديرين الماليين إشارات إلى استمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة لفترة طويلة.

وقالت أوكونور في مقابلة مع ((بلومبرغ)): بدأنا نرى قدراً ضئيلاً من التقبل التدريجي. بعض المقترضين يرغبون في المُضي قدماً وإدراك أن سردية استمرار أسعار الفائدة لفترة أطول ستظل معنا لبعض الوقت.

وانتعشت إصدارات السندات الشهر الجاري في سوقي الديون عالية الدرجة والديون دون الدرجة الاستثمارية؛ إذ بيعت السندات بأكثر من 110 مليارات دولار على مستوى العالم الأسبوع الماضي، وهي البداية الأكثر نشاطاً على الإطلاق في سبتمبر، وفقاً لبيانات جمعتها ((بلومبرغ)). ويتوقع محللون استطلعت ((بلومبرغ)) آراءهم أن تدفع مرونة الاقتصاد الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي إلى التخطيط لرفع أسعار الفائدة مرة أخيرة هذا العام والإبقاء عليها عند أعلى مستوياتها في العام الماضي لمدة أطول من المتوقع.

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