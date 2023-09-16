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تباين أداء الأسهم العالمية للأسبوع الثاني

9/16/2023 7:23:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أنهت الأسهم العالمية الأسبوع على تباين، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بـ 0.12 %، بينما تعرض كل من ‏ناسداك وستاندر آند بورز 500 لخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، منخفضين بـ ‏‏0.39 و 0.16% على الترتيب. ‏

وزادت عوائد سندات الخزانة قبل اجتماع سيعقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن ‏السياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال هذا الأسبوع في ظل بقاء التضخم عند معدل فوق المستهدف.‏

جاء ذلك بعدما أنهت تعاملات،أول من أمس، على تراجع حاد وسط هبوط أسهم ‏شركات صناعة الرقائق بسبب مخاوف متعلقة بضعف الطلب، بينما ضغط ارتفاع ‏عوائد سندات الخزانة على أسهم أمازون وشركات نمو أخرى ذات قيمة سوقية ‏ضخمة.‏

وأول من أمس نزل المؤشر ستاندرد آند بورز‭‏ ‬‏500 بمقدار 54.82 نقطة أو ‏‏1.22 %، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع ‏‏217.33 نقطة أو 1.56 %، أما داو جونز الصناعي فتراجع ‏‏289.99 نقطة أو 0.83 %.‏

وتراجعت أسهم شركات أبلايد ماتيريالز ولام ريسيرش وكيه. إل. إيه كورب ‏لصناعة معدات الرقائق بعد أن ذكرت رويترز أن تي. إس. إم. سي طلبت من كبار ‏الموردين تأخير الطلبيات.‏

الأوروبية

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، أول من أمس، وذلك في ردة فعل من المستثمرين على تلميحات البنك المركزي ‏الأوروبي بشأن سياسته النقدية.‏

وتراجع مؤشر ستوكس 600‏ مرتفعاً بـ0.2 %، مع تسجيل معظم ‏القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الإيجابية. وقاد قطاع السلع المنزلية ‏المكاسب، مرتفعاً بـ1.4 %، في حين حصلت أسهم السلع الفاخرة على دعم من ‏بيانات مبيعات التجزئة الصينية.‏

وارتفع مؤشر ستوكس 600‏ بـ1.5 % الخميس الماضي، وهي أفضل جلسة له منذ ‏بداية يونيو، ليحقق مكاسب هذا الأسبوع.‏

وقام البنك المركزي الأوروبي أمس برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ‏وهو الارتفاع العاشر على التوالي مما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي ‏بلغ 4 %.‏

ولكن ربما جاء التطور الأكبر في بيان البنك أن أعضاء مجلس إدارة المركزي ‏الأوروبي لا يتوقعون المزيد من رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وأن أسعار ‏الفائدة قد تظل ثابتة لبعض الوقت.‏

اليابان

أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان عند أعلى مستوى في أكثر من 33 عاماً، أول من أمس، وارتفع المؤشر توبكس 0.95 % ليغلق عند 2428.38 نقطة، وهو أعلى مستوى يبلغه عند الإغلاق منذ يونيو 1990، وارتفع 2.95 % خلال الأسبوع.

كما قفز المؤشر نيكاي 1.1 % ليغلق عند 33533.09 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو، وصعد 2.8 % خلال الأسبوع.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، ((أولاً وقبل كل شيء، ارتفعت السوق لأن وول ستريت كانت قوية)).

وأضاف: ((أدى الطرح العام الأولي القوي لشركة أرم إلى تعزيز معنويات المستثمرين ودفعهم إلى شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق)).

وارتفع سهم سوفت بنك جروب بما يصل إلى 5 % بدعم طرح شركة ((ارم)) في بورصة نيويورك، لكنه قلص المكاسب لينهي التداول مرتفعاً 2.08 %.

وصعد سهم تويوتا موتور 2.67 % ليعطي أكبر دعم للمؤشر توبكس، يليه سهم سوني جروب، الذي ارتفع 2.25 %. وزاد سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 3.11 %.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، باستثناء أربعة.

وارتفع مؤشر قطاع المرافق 3.37 % ليصبح الأفضل أداءً، كما قفز مؤشر قطاع المصافي 4 % ، لكن القطاع المصرفي انخفض 1.19 % ليصبح الأسوأ أداءً.

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