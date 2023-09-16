دبي تنافس على لقب أفضل وجهة للزيارة عالمياً للعام الثالث

تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة، في ظل ما توفره من خدمات وخيارات سياحة متنوعة، الأمر الذي توجها بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع ((تريب أدفايزر)) للعام الثاني على التوالي.

وتتنافس دبي حالياً مع وجهات سياحية عالمية للحصول على الجائزة للعام الثالث على التوالي في التصويت المقرر إجراؤه في يناير 2024، لتكون بذلك أول مدينة في العالم تحصل على الجائزة للعام الثالث على التوالي حال فوزها بها. ومن المدن الأخرى المرشحة للمنافسة بالي وروما ولندن.

وذكر موقع ((تريب أدفايزر))أن دبي أثبتت قدرتها على المساهمة في رسم ملامح سوق السفر والسياحة العالمي، وريادة الحراك السياحي على مستوى العالم، فهي تعمل مع الشركاء الدوليين بما فيه مصلحة هذا القطاع للوصول به إلى مستويات متقدمة وكذلك تجاوز كل التحديات التي يواجهها.

وجاء تتويج دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 للعام الثاني على التوالي لدى ((تريب أدفايزر)) نتيجة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير تجارب استثنائية للزوار والضيوف، حيث تتميز المدينة بشواطئها ومراكز تسوقها، ومطاعمها المتنوعة، ووجهاتها الترفيهية، إلى جانب الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها المدينة على مدار العام.

كما أنها استطاعت أن تمازج بين عبق تراثها وثقافتها الغنية والإبداع والحداثة لتتميز عن غيرها من الوجهات العالمية الأخرى.

ولعل هذا التنوع كان أحد الأسباب الرئيسية لتتويجها بهذا اللقب، لتؤكد عاماً تلو الآخر أنها الوجهة المفضلة للزيارة، مع سعيها الدؤوب لتكون واحدة من أهم 3 مدن عالمية للسياحة والأعمال وفق أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسخ مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

رغم أن المدينة تشتهر بمبانٍ أيقونية مميزة، أبرزها ((برج خليفة))، الذي يعتبر أطول مبنى في العالم، ويستقطب سكان وزوار المدينة للاستمتاع بأروع المناظر من خلال منصة المشاهدة ((آت ذا توب)) في الطابقين 124 و125، بالإضافة إلى أعلى منصة مراقبة في العالم في الطابق 148 على ارتفاع 555 متراً، إلا أن دبي تتيح لزوارها قضاء ساعات الصباح على الشاطئ.

وفي الظهيرة تتيح لهم التزلج على الثلج، فيما يمضون أوقاتهم عند الغروب متجولين على ظهر جمل في الصحراء. كما يمكن رؤية المشهد البانورامي للمدينة من خلال منصة المشاهدة ((ذا ڤيو آت ذا بالم)) بإطلالات بزاوية 360 درجة على ((نخلة جميرا)).

تجارب شاطئية

يمكن للسائح أن يحظى بإطلالة مميزة على برج العرب عند التوجه إلى شاطئ ((سنست)) بمنطقة أم سقيم، حيث إنها البقعة المفضلة لزوار دبي لالتقاط الصور بجانب ((الفندق الأكثر فخامة في العالم))، فهناك يمكن ممارسة رياضة ركوب الألواح المائية أو الاستمتاع بركوب قوارب الكاياك، وكذلك ((كايت بيتش))، الذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى ممارسي رياضة التزلج بالطائرات الورقية.

حيث يمكن الاستمتاع بلعب الكرة الطائرة الشاطئية أو ممارسة رياضة التجديف على الألواح المائية، خصوصاً أن المنطقة مناسبة للأطفال، وتقدم أكشاك المأكولات والمقاهي المحلية مجموعة من المأكولات الشهية المستوحاة من النكهات العالمية.

تحتفي دبي بالثقافة وتراثها الغني، خصوصاً أحياء دبي القديمة في منطقة الشندغة، وبر دبي، وحي الفهيدي، وديرة والسيف، والتي تقدم للزوار تصوراً رائعاً لتاريخ دبي وتراثها، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة، والحرف اليدوية، والغوص لاقتناء اللؤلؤ، ما يكمل المعالم الثقافية القائمة حالياً مثل ((متحف الاتحاد))، ومتحف ((ساروق الحديد)) الأثري، التي يمكن اقتراحها لبرامج العطلات ولزوار الإمارة الشغوفين بالتاريخ والثقافة.

متعة التسوق

توفر مراكز التسوق الفخمة في دبي تجربة تسوق فريدة لما تتضمنه من منتجات لأشهر العلامات التجارية العالمية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية وتناول أشهى المأكولات في أحد المطاعم الشهيرة.

ولتجربة تسوق عربية عريقة' فإنه يمكن التوجه إلى الأسواق التقليدية، بما في ذلك سوق البحّار، وسوق مدينة جميرا اللذان يعبقان بسحر التاريخ العريق ضمن قالب عصري، على بعد خطوات من أرقى الفنادق والمطاعم. أو يمكنك الرجوع بالزمن إلى الوراء وزيارة الأسواق التاريخية المغطاة التي أحاطت بمنطقة خور دبي منذ مئات السنين.

حيث سوق الأقمشة الذي يحتوي على مجموعة واسعة من الأقمشة بألوان وتصاميم متنوعة، إلى جانب سوق التوابل، حيث يمكنك استنشاق روائح البهارات والأعشاب العطرة خلال التجول في أزقّته، وأخيراً وليس آخراً سوق الذهب الذي يقدم تشكيلة متنوعة من أفخر المجوهرات الذهبية والماسية والمشغولات الذهبية.

مغامرات حماسية

تشكّل منطقة حتا ملاذاً رائعاً وسط جبال الحجر على بعد 90 دقيقة بالسيارة عن دبي، وتقدّم وجهة مثالية لعشاق التصوير والمغامرات. وتوفر الجبال والوديان والمزارع في المنطقة باقة من التجارب الترفيهية المتنوعة، بما في ذلك سد حتّا الذي يعتبر خياراً مميزاً لممارسة ركوب قوارب الكاياك واختبار النزهات الجبلية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

وجهة المأكولات وفنون الطهي

يعكس قطاع المأكولات وفنون الطهي في إمارة دبي التنوع الغني مع أكثر من 13 ألف مطعم ومقهى تقدم باقة واسعة من التجارب بأسعار متنوعة، بدءاً من المأكولات الإماراتية العريقة وصولاً إلى الأطباق العالمية الفاخرة. وقد سلط دليل ميشلان الضوء على مركز دبي المتميز في فنون الطهي، مع نشر إصدارين من الدليل الشهير في يونيو 2022 و2023.

كما توجت دبي كواحدة من أفضل 10 مدن في العالم لمحبي الطعام من خلال نتائج Compare The Market's 2023، وأيضاً حصلت بعض المطاعم في دبي على تقدير من دليل ((غولت آند ميلاو))، وأيضاً كشف تصنيف أفضل 50 مطعماً في العالم الصادر في شهر يونيو الماضي عن تألق دبي.

حيث حجز مطعمان في الإمارة مكانهما على قائمة أفضل 50 مطعماً على مستوى العالم. يمكن للمواطنين والمقيمين والزوار كتابة مراجعات عن كل الوجهات في دبي، وتقديم آرائهم وتقييم تجاربهم الشخصية المميزة على موقع تريب أدفايزر.

وهذا ما يزيد من فرص الإمارة في الحصول على المركز الأول، لتشكل بذلك سابقة لم تحدث من قبل، حيث تسهم زيادة أعداد المراجعات في زيادة فرص دبي للحصول على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع ((تريب أدفايزر)) للعام الثالث على التوالي.

تفاعل إيجابي

شكل انطباع زوار المدينة عن التجارب التي خاضوها بدءاً من التفكير بدبي كوجهة، مروراً بالقيام بالحجوزات، وممارسة مختلف الأنشطة والاستمتاع بالمغامرات وتذوق المأكولات، وصولاً إلى مغادرة دبي، أساس ما تسعى إليه المدينة.

حيث إن آراء الأشخاص للأنشطة التي قاموا بها هي عامل مهم في إيصال الانطباعات للآخرين، بل هي أيضاً تشجع الشركاء على تقديم الأفضل دائماً. فالتفاعل الإيجابي مع المنصات الرقمية المتخصصة بالقطاع السياحي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يسهم في عكس الصورة المشرقة لدبي، ويسلط الضوء على المقومات السياحية التي تتمتع بها المدينة.