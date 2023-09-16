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الشوري البنمحمد: الاتفاقية البحرينية الأمريكية تفتح الآفاق لتعاون تنموي واقتصادي غير مسبوق

9/16/2023 7:19:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬د‭. ‬بسام‭ ‬البنمحمد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬هي‭ ‬زيارة‭ ‬تاريخية‭ ‬وعميقة‭ ‬الاثر‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬ابعاد‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الامني‭ ‬او‭ ‬التنموي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬التي‭ ‬أثمرت‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬دائما‭ ‬كانت‭ ‬البحرين‭ ‬منفتحة‭ ‬وداعمة‭ ‬لتعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬الايجابية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والاستقرار‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وتمثل‭ ‬علاقة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الامريكية‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬الامثلة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بافتتاح‭ ‬اول‭ ‬مستشفى‭ ‬امريكي‭ ‬أو‭ ‬الأمني‭ ‬والاستراتيجي‭ ‬بافتتاح‭ ‬مركز‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للأسطول‭ ‬الخامس‭ ‬وكذلك‭ ‬المستوى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬عبر‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬بينما‭ ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬نقلة‭ ‬تاريخية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العلاقة‭ ‬وبأبعادها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المختلفة،‭ ‬فهي‭ ‬اتفاقية‭ ‬مفتوحة‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬سموه،‭ ‬وهذا‭ ‬يمثل‭ ‬نهج‭ ‬البحرين‭ ‬الاساسي‭ ‬الذي‭ ‬يمهد‭ ‬ويسعى‭ ‬للسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬الدائم‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تأتي‭ ‬اهمية‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬بالغ‭ ‬الاهمية‭ ‬ويترتب‭ ‬عليها‭ ‬التزام‭ ‬صريح‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الامريكية‭ ‬بأمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬وتفتح‭ ‬الافاق‭ ‬لتعاون‭ ‬تنموي‭ ‬واقتصادي‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬

وأضاف‭: ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬نود‭ ‬ان‭ ‬نشيد‭ ‬بجهود‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬الاعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬الوطني‭ ‬وكافة‭ ‬اعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬ورؤية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لتقديم‭ ‬المبادرات‭ ‬الحقيقة‭ ‬والفاعلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬ككل‭. ‬

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