الشوري البنمحمد: الاتفاقية البحرينية الأمريكية تفتح الآفاق لتعاون تنموي واقتصادي غير مسبوق

الشوري البنمحمد: الاتفاقية البحرينية الأمريكية تفتح الآفاق لتعاون تنموي واقتصادي غير مسبوق
التاريخ
9/16/2023 7:19:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت د. بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية هي زيارة تاريخية وعميقة الاثر لما لها من ابعاد استراتيجية مهمة سواء على المستوى الامني او التنموي والاقتصادي، التي أثمرت توقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البلدين الصديقين.
وقال في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج»: دائما كانت البحرين منفتحة وداعمة لتعميق العلاقات الايجابية التي تعود بالنفع والاستقرار على المنطقة وعلى العلاقات الثنائية، وتمثل علاقة مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية أبرز هذه الامثلة سواء كانت على المستوى الاجتماعي بافتتاح اول مستشفى امريكي أو الأمني والاستراتيجي بافتتاح مركز القيادة المركزية للأسطول الخامس وكذلك المستوى الاقتصادي عبر توقيع اتفاقية التجارة الحرة.
وأضاف أنه بينما تمثل هذه الزيارة نقلة تاريخية على مستوى العلاقة وبأبعادها الاستراتيجية المختلفة، فهي اتفاقية مفتوحة كما ذكر سموه، وهذا يمثل نهج البحرين الاساسي الذي يمهد ويسعى للسلام والاستقرار الدائم.
وشدد على أنه تأتي اهمية هذه الزيارة في توقيت بالغ الاهمية ويترتب عليها التزام صريح من الولايات المتحدة الامريكية بأمن مملكة البحرين كشريك استراتيجي وتفتح الافاق لتعاون تنموي واقتصادي غير مسبوق.
وأضاف: في هذا الصدد نود ان نشيد بجهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الاعمال الانسانية مستشار الامن الوطني وكافة اعضاء فريق البحرين في تنفيذ توجيهات ورؤية جلالة الملك المعظم لتقديم المبادرات الحقيقة والفاعلة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي تعود بالنفع على البحرين والمنطقة ككل. كلمات دالة
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