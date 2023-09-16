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مركز ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي يشارك في مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني الدولي العربي

9/16/2023 7:19:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يشارك‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ذراع‭ ‬البحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬كشريك‭ ‬رسمي‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الدولي‭ ‬العربي‭ (‬ AICS ‭) ‬والذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

وتهدف‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لمتخصصي‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وصناع‭ ‬السياسات‭ ‬والباحثين‭ ‬وقادة‭ ‬الصناعة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والرؤى‭ ‬حول‭ ‬المنظومة‭ ‬السيبرانية‭ ‬المتطورة‭ ‬باستمرار،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬التعاون‭ ‬العالمي‭ ‬كهدف‭ ‬رئيسي،‭ ‬يهدف‭ ‬الحدث‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الصمود‭ ‬الجماعي‭ ‬ضد‭ ‬التهديدات‭ ‬السيبرانية‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬رقمية‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬والحكومات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إن‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬هو‭ ‬إحدى‭ ‬الأولويات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تدعيم‭ ‬أسس‭ ‬التنمية‭ ‬والتقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬بمنظومة‭ ‬رقمية‭ ‬أمنية‭ ‬معززة‭ ‬بتقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬كشف‭ ‬التهديدات‭ ‬السيبرانية‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬اكتشاف‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬والمشبوهة‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬وأدق،‭ ‬واكتشاف‭ ‬أنماط‭ ‬التهديدات‭ ‬والتنبؤ‭ ‬بها،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬دمج‭ ‬المجالين‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬السلامة‭ ‬والاستدامة‭ ‬الرقمية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وتمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬أمنية‭ ‬تتيح‭ ‬لها‭ ‬مكافحة‭ ‬التهديدات‭ ‬المستقبلية‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭.‬

وأضاف‭ ‬النعيمي‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بكوننا‭ ‬أحد‭ ‬الشركاء‭ ‬الرسميين‭ ‬لهذا‭ ‬المحفل‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬رواد‭ ‬المنظومة‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وتطور‭ ‬الأنظمة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‮»‬‭.‬

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