رئيس جمهورية كوبا يستقبل وزير الخارجية

رئيس جمهورية كوبا يستقبل وزير الخارجية
التاريخ
9/16/2023 7:19:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل فخامة الرئيس ميغيل دياز كنال، رئيس جمهورية كوبا، أمس، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمناسبة مشاركة مملكة البحرين في قمة رؤساء الدول والحكومات بشأن التحديات التنموية المعاصرة التي تنظمها مجموعة 77 والصين في العاصمة الكوبية هافانا، تحت عنوان (العلوم والتكنولوجيا والابتكار).
ونقل وزير الخارجية إلى فخامة الرئيس الكوبي تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لفخامة الرئيس الكوبي بدوام الصحة والعافية والتوفيق، وللشعب الكوبي الصديق بدوام التقدم والازدهار.
من جانبه، كلف فخامة الرئيس الكوبي وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره لصاحب الجلالة الملك المُعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بالتطور والتقدم والرخاء، معربًا عن الامتنان لمملكة البحرين لمشاركتها في قمة رؤساء الدول والحكومات بشأن التحديات التنموية المعاصرة. كلمات دالة
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