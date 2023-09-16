رئيس جمهورية كوبا يستقبل وزير الخارجية

ونقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوبي‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوبي‭ ‬بدوام‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬والتوفيق،‭ ‬وللشعب‭ ‬الكوبي‭ ‬الصديق‭ ‬بدوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬كلف‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوبي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنياته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬بالتطور‭ ‬والتقدم‭ ‬والرخاء،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الامتنان‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمشاركتها‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬بشأن‭ ‬التحديات‭ ‬التنموية‭ ‬المعاصرة‭. ‬