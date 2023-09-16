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رئيس جمهورية كوبا يستقبل وزير الخارجية

9/16/2023 7:19:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬ميغيل‭ ‬دياز‭ ‬كنال،‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬كوبا،‭ ‬أمس،‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬بشأن‭ ‬التحديات‭ ‬التنموية‭ ‬المعاصرة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬مجموعة‭ ‬77‭ ‬والصين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكوبية‭ ‬هافانا،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭).‬

ونقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوبي‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوبي‭ ‬بدوام‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬والتوفيق،‭ ‬وللشعب‭ ‬الكوبي‭ ‬الصديق‭ ‬بدوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬كلف‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوبي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنياته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬بالتطور‭ ‬والتقدم‭ ‬والرخاء،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الامتنان‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمشاركتها‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬بشأن‭ ‬التحديات‭ ‬التنموية‭ ‬المعاصرة‭. ‬

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