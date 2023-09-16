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((الـتـنـمـيـة الـسـيـاسيـة)) يقدم برنامجا يساعد النواب على التفاعل مع الناخبين

9/16/2023 7:19:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مع‭ ‬قرب‭ ‬انعقاد‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬يطلق‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬9‭ ‬فعاليات‭ ‬جديدة‭ ‬متخصصة‭ ‬للمجلسين،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬إضاءات‮»‬،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤى‭ ‬ورسالة‭ ‬وأهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وأشارت‭ ‬إيمان‭ ‬فيصل‭ ‬جناحي،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬للعمل‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬التطلعات‭ ‬والطموحات‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬يستهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وموظفي‭ ‬الأمانتين‭ ‬العامتين،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭ ‬والرقابي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المعلومات‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وسيتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬السياسي‭ ‬وتأثيراته‮»‬،‭ ‬و‮«‬تشريعات‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬ومواكبتها‮»‬،‭ ‬و«الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحصين‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬نزعات‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬الحساب‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‮»‬،‭ ‬وأخيراً‭ ‬فعالية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

أما‭ ‬برنامج‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬فسيشمل‭ ‬فعاليات‭ ‬مختلفة‭ ‬ومتخصصة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الخطابة‭ ‬المؤثرة‮»‬،‭ ‬و«تفعيل‭ ‬مكاتب‭ ‬النواب‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الناخبين‮»‬،‭ ‬و‮«‬الخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬والأولويات‭ ‬التشريعية‭.. ‬النواب‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فعالية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬2022‭ ‬ - ‭ ‬2026‭.‬

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