((الـتـنـمـيـة الـسـيـاسيـة)) يقدم برنامجا يساعد النواب على التفاعل مع الناخبين
التاريخ
9/16/2023 7:19:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مع قرب انعقاد الدور الثاني من الفصل التشريعي السادس، يطلق معهد البحرين للتنمية السياسية وبالشراكة مع مجلسي الشورى والنواب 9 فعاليات جديدة متخصصة للمجلسين، والتي تأتي ضمن فعاليات برنامج «إضاءات»، وبما يتوافق مع رؤى ورسالة وأهداف المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وأشارت إيمان فيصل جناحي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم كل سبل الدعم للعمل البرلماني في مملكة البحرين، بما يلبي التطلعات والطموحات الوطنية، حيث يستهدف البرنامج أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وموظفي الأمانتين العامتين، بما يواكب المستجدات في العمل التشريعي والرقابي من حيث المعلومات والمهارات اللازمة في هذا المجال.
وسيتضمن البرنامج الموجه إلى أعضاء مجلس الشورى فعاليات متنوعة حول «اتخاذ القرار السياسي وتأثيراته»، و«تشريعات قطاع التعليم ومواكبتها»، و«الوحدة الوطنية وتحصين المجتمع من نزعات التطرف والإرهاب»، بالإضافة إلى «إدارة الحساب في الإعلام الرقمي»، وأخيراً فعالية حول «دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد الوطني».
أما برنامج أعضاء مجلس النواب فسيشمل فعاليات مختلفة ومتخصصة حول «الخطابة المؤثرة»، و«تفعيل مكاتب النواب والتفاعل مع الناخبين»، و«الخدمات البلدية والأولويات التشريعية.. النواب وأعضاء المجالس البلدية»، بالإضافة إلى فعالية تتعلق بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022 - 2026. كلمات دالة
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