النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج: مشاورات يومية مع الشركة لإرجاع الموظفين المفصولين

وقد‭ ‬أكدت‭ ‬النقابة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬بإعادة‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬طالتهم‭ ‬عملية‭ ‬التسريح‭ ‬للعمل‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬مع‭ ‬حفظ‭ ‬جميع‭ ‬حقوقهم‭ ‬المالية‭ ‬والأدبية‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬أبدوا‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬العرض‭ ‬المقدم‭ ‬للتقاعد‭ ‬فقد‭ ‬نجحت‭ ‬النقابة‭ ‬في‭ ‬مضاعفة‭ ‬مكافأة‭ ‬عرض‭ ‬التقاعد‭ ‬المقترحة‭ ‬للراغبين‭.‬

وتؤكد‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعمال‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تجري‭ ‬مشاورات‭ ‬واجتماعات‭ ‬يومية‭ ‬مع‭ ‬ادارة‭ ‬الشركة‭ ‬والمفصولين‭ ‬لإرجاع‭ ‬الموظفين‭ ‬المفصولين‭ ‬مع‭ ‬حفظ‭ ‬جميع‭ ‬حقوقهم‭.‬