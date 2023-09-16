النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج: مشاورات يومية مع الشركة لإرجاع الموظفين المفصولين

النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج: مشاورات يومية مع الشركة لإرجاع الموظفين المفصولين
التاريخ
9/16/2023 7:19:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تؤكد النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج أنها ومنذ اليوم الأول لعملية تسريح عدد من الموظفين البحرينيين بالشركة وإيمانا منها بدورها في الدفاع عن أعضائها من أي عملية فصل تحت أي مسمى كان، فقد عملت على إيقاف عملية التسريح حيث اجتمعت النقابة وبحضور رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، مع السيد الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج والقائم بأعمال مدير الموارد البشرية.
وقد أكدت النقابة خلال اللقاء على أن تلتزم إدارة الشركة بإعادة جميع الموظفين الذين طالتهم عملية التسريح للعمل ضمن مجموعة طيران الخليج مع حفظ جميع حقوقهم المالية والأدبية.
وبناء على طلب عدد من هؤلاء الموظفين الذين أبدوا رغبتهم في الاستفادة من العرض المقدم للتقاعد فقد نجحت النقابة في مضاعفة مكافأة عرض التقاعد المقترحة للراغبين.
وتؤكد النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج على أنها تجري مشاورات واجتماعات يومية مع ادارة الشركة والمفصولين لإرجاع الموظفين المفصولين مع حفظ جميع حقوقهم. كلمات دالة
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