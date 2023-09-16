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النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج: مشاورات يومية مع الشركة لإرجاع الموظفين المفصولين

9/16/2023 7:19:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تؤكد‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعمال‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬أنها‭ ‬ومنذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لعملية‭ ‬تسريح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالشركة‭ ‬وإيمانا‭ ‬منها‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أعضائها‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬فصل‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬مسمى‭ ‬كان،‭ ‬فقد‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬إيقاف‭ ‬عملية‭ ‬التسريح‭ ‬حيث‭ ‬اجتمعت‭ ‬النقابة‭ ‬وبحضور‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين،‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬والقائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬

وقد‭ ‬أكدت‭ ‬النقابة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬بإعادة‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬طالتهم‭ ‬عملية‭ ‬التسريح‭ ‬للعمل‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬مع‭ ‬حفظ‭ ‬جميع‭ ‬حقوقهم‭ ‬المالية‭ ‬والأدبية‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬أبدوا‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬العرض‭ ‬المقدم‭ ‬للتقاعد‭ ‬فقد‭ ‬نجحت‭ ‬النقابة‭ ‬في‭ ‬مضاعفة‭ ‬مكافأة‭ ‬عرض‭ ‬التقاعد‭ ‬المقترحة‭ ‬للراغبين‭.‬

وتؤكد‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعمال‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تجري‭ ‬مشاورات‭ ‬واجتماعات‭ ‬يومية‭ ‬مع‭ ‬ادارة‭ ‬الشركة‭ ‬والمفصولين‭ ‬لإرجاع‭ ‬الموظفين‭ ‬المفصولين‭ ‬مع‭ ‬حفظ‭ ‬جميع‭ ‬حقوقهم‭.‬

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