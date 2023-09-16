رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام يشيد بدور البحرين في دعم وتعزيز العمل التطوعي

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تكريمه‭ ‬بجائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تمثله‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬حافزٍ‭ ‬كبيرٍ‭ ‬لتشجيع‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬وإبراز‭ ‬قيمته‭ ‬المعنوية‭ ‬كواجب‭ ‬وطني‭ ‬وإنساني‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ (‬وام‭) ‬عن‭ ‬الجروان‭ ‬تأكيد‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬وتعزز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬يتم‭ ‬منحها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬اليوم‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع،‭ ‬وتنظمها‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع‭.‬

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‬وتهدف‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬المتطوعين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬تطوعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والأزمات‭ ‬المختلفة‭ ‬وتفعيل‭ ‬أدوارهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافته‭. ‬