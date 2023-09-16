Sunday, 17 September 2023 05:41 GMT

رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام يشيد بدور البحرين في دعم وتعزيز العمل التطوعي

9/16/2023 7:19:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الجروان،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬العالمي‭ ‬للتسامح‭ ‬والسلام،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للخبراء‭ ‬العرب،‭ ‬بدور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬العربي‭ ‬والدولي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تكريمه‭ ‬بجائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تمثله‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬حافزٍ‭ ‬كبيرٍ‭ ‬لتشجيع‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬وإبراز‭ ‬قيمته‭ ‬المعنوية‭ ‬كواجب‭ ‬وطني‭ ‬وإنساني‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ (‬وام‭) ‬عن‭ ‬الجروان‭ ‬تأكيد‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬وتعزز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬يتم‭ ‬منحها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬اليوم‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع،‭ ‬وتنظمها‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع‭.‬


‬وتهدف‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬المتطوعين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬تطوعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والأزمات‭ ‬المختلفة‭ ‬وتفعيل‭ ‬أدوارهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافته‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN16092023000055011008ID1107082917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث