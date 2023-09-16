رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام يشيد بدور البحرين في دعم وتعزيز العمل التطوعي

رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام يشيد بدور البحرين في دعم وتعزيز العمل التطوعي
التاريخ
9/16/2023 7:19:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب، بدور مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في دعم وتعزيز العمل التطوعي على المستويين العربي والدولي.
جاء ذلك خلال تكريمه بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، مشيراً إلى ما تمثله هذه الجائزة من حافزٍ كبيرٍ لتشجيع ونشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز قيمته المعنوية كواجب وطني وإنساني.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الجروان تأكيد اعتزازه بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في مختلف المجالات، التي تدعم وتعزز العمل العربي المشترك.
يذكر أن جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة يتم منحها في شهر سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع احتفالات اليوم العربي للتطوع، وتنظمها جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع.
كلمات دالة
وتهدف الجائزة إلى تشجيع المتطوعين على تقديم حلول مبتكرة من خلال أعمال تطوعية تسهم في مواجهة التحديات والأزمات المختلفة وتفعيل أدوارهم في مجال العمل التطوعي ونشر ثقافته.
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