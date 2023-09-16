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خلال أعمال مؤتمر ((القانون وحماية الاستثمار))..استعراض تجربة البحرين في جذب الاستثمار الأجنبي بكفاءة عالية

9/16/2023 7:19:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رئيس مجلس النواب: البحرين تسير بخطى راسخة نحو أهداف التنمية المستدامة

الذوادي: شراكة القطاعين العام والخاص نجحت في دعم المجتمع الاستثماري البحريني



كتب‭ ‬إسلام‭ ‬محفوظ‭:‬


أكد‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تسير‭ ‬بخطى‭ ‬راسخة‭ ‬ومدروسة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬منهجي‭ ‬رائد،‭ ‬وشراكة‭ ‬فاعلة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬السادس‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬القانونية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬القانون‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار‭ ‬‮«‬عدالة‭... ‬منافسة‭... ‬استدامة‮»‬‭ ‬البحرين‭ ‬أنموذجاً،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬ونظمه‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬الخليجي‭ ‬لحلول‭ ‬الأعمال‭ ‬القانونية‭.‬


وأضاف‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تُعد‭ ‬أنموذجا‭ ‬رائدا‭ ‬في‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬2030،‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭: ‬‮«‬الاستدامة،‭ ‬والتنافسية،‭ ‬والعدالة‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬والتطور،‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬دستوري،‭ ‬ومنهج‭ ‬حضاري،‭ ‬وعمل‭ ‬مؤسسي،‭ ‬وبيئة‭ ‬أعمال‭ ‬مساندة،‭ ‬وتعاون‭ ‬بارز‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والهيئات،‭ ‬وتولي‭ ‬كل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬للقطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري،‭ ‬باعتباره‭ ‬الدعامة‭ ‬الأساسية‭ ‬للتنمية‭ ‬الحقة،‭ ‬ذات‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬للدول‭ ‬والشعوب‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬الناجح‭ ‬والمستدام‭ ‬بحاجة‭ ‬دائمة‭ ‬إلى‭ ‬منظومة‭ ‬قانونية‭ ‬عصرية،‭ ‬توفر‭ ‬له‭ ‬الحماية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وتسخر‭ ‬له‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات،‭ ‬وتقدم‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬المزايا‭ ‬والتسهيلات،‭ ‬وتترقب‭ ‬منه‭ ‬النتائج‭ ‬والإنجازات،‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والفائدة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف،‭ ‬حيث‭ ‬أطلقت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وكذلك‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬مع‭ ‬دعوة‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال،‭ ‬ضمن‭ ‬قطاعات‭ ‬الدولة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والخدمية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬إلى‭ ‬اقتراح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬شاملة‭ ‬الأبعاد‭. ‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الاستثمار،‭ ‬عبر‭ ‬سنّ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات،‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشأن‭ ‬الاستثماري،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬تلك‭ ‬التشريعات‭: ‬‮«‬قانون‭ ‬تشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وقانون‭ ‬تشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬المنافسة،‭ ‬وقانون‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬والإفلاس،‭ ‬وقانون‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية،‭ ‬وقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬وقانون‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري،‭ ‬وقوانين‭ ‬تملك‭ ‬الأجانب‭ ‬للعقارات،‭ ‬وغيرها‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬الإبداع‭ ‬الابتكار،‭ ‬وتمهيد‭ ‬السبل‭ ‬لزيادة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والفاعلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منع‭ ‬الاحتكار‭ ‬والممارسات‭ ‬المناهضة‭ ‬للمنافسة،‭ ‬وفتح‭ ‬أسواق‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬أوسع،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬اجتذاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬بجانب‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬مما‭ ‬يعود‭ ‬أثره‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الخليجي‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬موضوع‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬العالمية‭ ‬المهمة‭ ‬ذات‭ ‬الأثر‭ ‬البالغ‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬التنمية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬موضوع‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬بنسخته‭ ‬السادسة‭ ‬ليتناول‭ ‬موضوع‭ ‬القانون‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬قانوني‭ ‬وعملي‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬ورؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬باعتبارها‭ ‬نموذجاً‭ ‬رائداً‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إيجاد‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬تحقيق‭ ‬الاطمئنان‭ ‬لكافة‭ ‬الأطراف‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مظاهر‭ ‬تميز‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬رؤيتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬اهتمامها‭ ‬بتحقيق‭ ‬شراكات‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المجتمع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نلمسه‭ ‬في‭ ‬مؤتمرنا‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بتنظيم‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬الخليجي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بما‭ ‬يترجم‭ ‬الشراكة‭ ‬الحقيقية‭ ‬والفاعلة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬فارس‭ ‬محمد‭ ‬الشمري‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬المؤتمر‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬البرامج‭ ‬والتدريب‭ ‬أن‭ ‬المتغيرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬الدولية‭ ‬والوطنية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وتشجيعها،‭ ‬وتذليل‭ ‬الصعوبات‭ ‬والعقبات‭ ‬التي‭ ‬تعترض‭ ‬سبيلها،‭ ‬وللنظر‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬ووسائل‭ ‬حماية‭ ‬الاستثمار،‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬أهداف‭ ‬مناقشات‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الأولى‭ (‬القانون‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمار‭) ‬وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ (‬الابتكار‭ ‬والاستثمار‭) ‬وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الثالثة‭ (‬ضمانات‭ ‬تسوية‭ ‬منازعات‭ ‬الاستثمار‭).‬

وشهدت‭ ‬مناقشات‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬استعراضا‭ ‬لأهمية‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬قوانين‭ ‬التحكيم‭ ‬العربية‭ ‬والخليجية‭ ‬في‭ ‬إدراج‭ ‬صور‭ ‬اتفاق‭ ‬التحكيم‭ ‬لضمان‭ ‬حل‭ ‬المنازعات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬حرية‭ ‬اختيار‭ ‬الأطراف‭ ‬لعناصر‭ ‬العملية‭ ‬التحكيمية‭ ‬مما‭ ‬يشجع‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬للوطن‭ ‬العربي‭ ‬والخليجي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نظم‭ ‬مسألة‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬كقانون‭ ‬المناطق‭ ‬التنموية‭ ‬والمناطق‭ ‬الحرة‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬لسنة‭ ‬2008م‭ ‬والقوانين‭ ‬الصادرة‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬حول‭ ‬إقامة‭ ‬منطقة‭ ‬تجارية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬أو‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬والقانون‭ ‬الخاص‭ ‬وإمكانية‭ ‬تملك‭ ‬الأجانب‭ ‬للعقارات‭ ‬سواء‭ ‬الأراضي‭ ‬أو‭ ‬المباني‭ ‬بشروط‭ ‬حددها‭ ‬القانون‭ ‬2‭ ‬لسنة‭ ‬2001م‭.‬

وأشار‭ ‬المتحدثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬كان‭ ‬موفقاً‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬نصوص‭ ‬قانونية‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬الاستثماري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬أو‭ ‬الأجنبية‭ ‬وبث‭ ‬روح‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬المواطنين‭ ‬أولاً‭ ‬بأولوية‭ ‬الاستثمار‭ ‬داخل‭ ‬الوطن،‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إحداث‭ ‬طفرة‭ ‬اقتصادية‭ ‬جيدة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة،‭ ‬ورغم‭ ‬كون‭ ‬المشرع‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬قانوناً‭ ‬خاصاً‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬والمناطق‭ ‬الحرة‭ ‬فإن‭ ‬النصوص‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬البحريني‭ ‬كافية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬جذب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭.‬

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