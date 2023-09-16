توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الإدارة العامة و((باس))

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬توقيعها‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬باس‮»‬،‭ ‬لبحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والخدمات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬يستعد‭ ‬المعهد‭ ‬لتقديمها‭.‬

وأضافت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬تقوم‭ ‬بتصميم‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفعلية‭ ‬للفئات‭ ‬المستهدفة‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلّعات‭ ‬المؤسسية‭ ‬للجهة‭ ‬المُقدّمة‭. ‬موضّحة‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يشكّله‭ ‬القطاع‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬بهدف‭ ‬بناء‭ ‬صفّ‭ ‬ثان‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الوطنية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬وصناعة‭ ‬سياسات‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬باس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬باس‭ ‬تتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتأهيل‭ ‬قدراتهم‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفعلية‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬باس‮»‬‭ ‬والتطلّعات‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬القيادية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرؤى‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬العمل‭ ‬الموحدة‭ ‬والمشتركة‭ ‬بين‭ ‬باس‭ ‬والمعهد‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬مجالات‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬التعاون،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬البرنامج‭ ‬القيادي‭ ‬الاحترافي‭ ‬الذي‭ ‬صممه‭ ‬المعهد‭ ‬وسيقوم‭ ‬بتنفيذه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬كوادر‭ ‬باس‭ ‬الوطنية،‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بقدراتهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬القيادة‭ ‬وصناعة‭ ‬وبناء‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والسياسات‭ ‬المؤسسية،‭ ‬وإدارة‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬بكل‭ ‬احترافية‭ ‬وجاهزية‭.‬