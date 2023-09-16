توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الإدارة العامة و((باس))

توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الإدارة العامة و((باس))
التاريخ
9/16/2023 7:19:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن استمرارية المعهد في تعزيز شراكاته مع القطاع الخاص، ومواصلته في توحيد الجهود ما بين القطاعين العام والخاص، ترمي إلى بناء منظومة عمل موحّدة أساسها دعم مسارات التنمية في شتّى المجالات من خلال مواصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية وسبل تعزيز مهاراتها وخبراتها.
جاء ذلك خلال توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة خدمات مطار البحرين «باس»، لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات من خلال سلسة من البرامج والخدمات التدريبية التي يستعد المعهد لتقديمها.
وأضافت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أن الكوادر الوطنية في معهد الإدارة العامة تقوم بتصميم البرامج التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص، بناءً على الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة بما يتناسب مع الرؤى والتطلّعات المؤسسية للجهة المُقدّمة. موضّحة الدور الرئيسي الذي يشكّله القطاع التدريبي في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص، بهدف بناء صفّ ثان من القيادات الوطنية القادرة على اتخاذ القرار وصناعة سياسات العمل المؤسسي.
من جانبه أوضح المهندس محمد خليل أحمد الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين «باس» أن باس تتطلع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع معهد الإدارة العامة إلى تطوير الكوادر الوطنية، وتأهيل قدراتهم بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لشركة «باس» والتطلّعات المستقبلية التي نسعى إلى الوصول إليها عن طريق الاستثمار في الكوادر الوطنية القيادية، مشيرًا إلى أن الرؤى واستراتيجيات العمل الموحدة والمشتركة بين باس والمعهد أسهمت في فتح مجالات أوسع من التعاون، من أبرزها البرنامج القيادي الاحترافي الذي صممه المعهد وسيقوم بتنفيذه بناءً على احتياجات كوادر باس الوطنية، نحو الارتقاء بقدراتهم في مجالات القيادة وصناعة وبناء الاستراتيجيات والسياسات المؤسسية، وإدارة فرق العمل بكل احترافية وجاهزية. كلمات دالة
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