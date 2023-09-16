وكيل وزارة العمل يكرم الموظفين المتميزين بمجموعة ((اباريل البحرين))
التاريخ
9/16/2023 7:19:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أناب جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، لحضور حفل تكريم (50) من الموظفين البحرينيين المتميزين والموظفين الجدد في مجموعة «اباريل البحرين للتجارة»، إضافة إلى تكريم أفضل المدراء البحرينيين للمحلات التجارية التابعة لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بحضور السيد نيراج تيكشانداني، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وتعد مجموعة اباريل من الشركات الداعمة لمبادرات توظيف البحرينيين خلال العام 2023م، حيث قامت خلال العام الجاري بتوظيف (81) مواطناً بحرينياً في مختلف الوظائف بفروعها في مملكة البحرين، من أصل (120) بحرينياً يعملون لدى المجموعة، وقد بلغت نسبة البحرنة بالمجموعة
34 % .
وقام سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، بتسليم شهادات التكريم للمدراء والموظفين المكرمين، كما التقى المتوظفين الجدد لدى المجموعة، مؤكداً اعتزاز الوزارة بمساهمات العمالة الوطنية في مختلف القطاعات الانتاجية، ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية.
وقال السيد نيراج تيكشانداني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ان لدى الشركة خططاً للتوسع في أعمالها بمملكة البحرين لما تزخر به من بيئة استثمارية جاذبة وتشريعات متطورة، منوهاً بالقوى العاملة الوطنية الكفؤة والمؤهلة لشغل المناصب القيادية والإشرافية والإدارية في مختلف إدارات وأقسام المجموعة. كلمات دالة
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