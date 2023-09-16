وكيل وزارة العمل يكرم الموظفين المتميزين بمجموعة ((اباريل البحرين))

وتعد‭ ‬مجموعة‭ ‬اباريل‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الداعمة‭ ‬لمبادرات‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2023م،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بتوظيف‭ (‬81‭) ‬مواطناً‭ ‬بحرينياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الوظائف‭ ‬بفروعها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ (‬120‭) ‬بحرينياً‭ ‬يعملون‭ ‬لدى‭ ‬المجموعة،‭ ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬بالمجموعة‮

‬34 % ‭.‬

وقام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بتسليم‭ ‬شهادات‭ ‬التكريم‭ ‬للمدراء‭ ‬والموظفين‭ ‬المكرمين،‭ ‬كما‭ ‬التقى‭ ‬المتوظفين‭ ‬الجدد‭ ‬لدى‭ ‬المجموعة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬اعتزاز‭ ‬الوزارة‭ ‬بمساهمات‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الانتاجية،‭ ‬ومتمنياً‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭.‬

وقال‭ ‬السيد‭ ‬نيراج‭ ‬تيكشانداني،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة،‭ ‬ان‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ ‬خططاً‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬أعمالها‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬جاذبة‭ ‬وتشريعات‭ ‬متطورة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالقوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬الكفؤة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لشغل‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬والإشرافية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬إدارات‭ ‬وأقسام‭ ‬المجموعة‭.‬