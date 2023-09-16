قسم الأشعة بمجمع السلمانية ينجز 26601 فحص خلال شهر أغسطس من العام الجاري

قسم الأشعة بمجمع السلمانية ينجز 26601 فحص خلال شهر أغسطس من العام الجاري
التاريخ
9/16/2023 7:19:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية حرص المستشفيات الحكومية على الاستمرار في تطوير وتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطنين والمقيمين وذلك بما يتماشى مع المعايير الصحية الدولية.
جاء ذلك بمناسبة إعلان قسم الأشعة بمجمع السلمانية الطبي إجراء 26601 فحصا خلال شهر أغسطس الماضي، وقد شملت مختلف أنواع خدمات الأشعة مقارنة بـ20479 فحصا في شهر أغسطس من عام 2021.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في عدد الفحوصات تحقق بفضل تنفيذ استراتيجية تقليص فترات الانتظار.
وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن فحوصات الأشعة شملت 10 أنواع مختلفة من الأشعة منها: أشعة تصوير الأوعية الدموية التي بلغت 207 فحوصات، وفحوصات أشعة قياس كثافة العظام بلغت 187 فحصا وفحوصات أشعة التصوير المقطعي التي بلغت 3132 فحصا، في حين بلغ عدد فحوصات أشعة التصوير الوميضي 214 فحصا وأشعة تصوير المسالك البولية والمثانة الضليل 12 فحصا وأشعة الرنين المغناطيسي 1353 فحصا، وأشعة تصوير الثدي 418، وأشعة الطب النووي 279 فحصا، بالإضافة إلى أشعة الموجات الفوق صوتية شملت 3938 فحصا وأشعة أجهزة الموجات الفوق صوتية المتنقلة شملت 127 فحصا.
وبين الرئيس التنفيذي أن 26601 مراجع حضروا مواعيدهم، فيما تخلف 863 مراجعا عن الحضور.
كلمات دالة
وأشاد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية بجهود كافة الكوادر الصحية في قسم الأشعة بمجمع السلمانية الطبي، التي أسهمت بإخلاصها وعملها الجاد في خدمة عددٍ أكبر من المرضى وتقليص قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن العمل مستمر لإعادة جدولة المواعيد وفق المنهجية المقررة، مبيناً ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان الحصول على الخدمات الصحية في الوقت المناسب وعدم التأثير على الخطط العلاجية.
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