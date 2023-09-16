قسم الأشعة بمجمع السلمانية ينجز 26601 فحص خلال شهر أغسطس من العام الجاري

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬إعلان‭ ‬قسم‭ ‬الأشعة‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬إجراء‭ ‬26601‭ ‬فحصا‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬وقد‭ ‬شملت‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬خدمات‭ ‬الأشعة‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ20479‭ ‬فحصا‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

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‬وأوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الفحوصات‭ ‬تحقق‭ ‬بفضل‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬تقليص‭ ‬فترات‭ ‬الانتظار‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فحوصات‭ ‬الأشعة‭ ‬شملت‭ ‬10‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الأشعة‭ ‬منها‭: ‬أشعة‭ ‬تصوير‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬207‭ ‬فحوصات،‭ ‬وفحوصات‭ ‬أشعة‭ ‬قياس‭ ‬كثافة‭ ‬العظام‭ ‬بلغت‭ ‬187‭ ‬فحصا‭ ‬وفحوصات‭ ‬أشعة‭ ‬التصوير‭ ‬المقطعي‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬3132‭ ‬فحصا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬فحوصات‭ ‬أشعة‭ ‬التصوير‭ ‬الوميضي‭ ‬214‭ ‬فحصا‭ ‬وأشعة‭ ‬تصوير‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬والمثانة‭ ‬الضليل‭ ‬12‭ ‬فحصا‭ ‬وأشعة‭ ‬الرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬1353‭ ‬فحصا،‭ ‬وأشعة‭ ‬تصوير‭ ‬الثدي‭ ‬418،‭ ‬وأشعة‭ ‬الطب‭ ‬النووي‭ ‬279‭ ‬فحصا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أشعة‭ ‬الموجات‭ ‬الفوق‭ ‬صوتية‭ ‬شملت‭ ‬3938‭ ‬فحصا‭ ‬وأشعة‭ ‬أجهزة‭ ‬الموجات‭ ‬الفوق‭ ‬صوتية‭ ‬المتنقلة‭ ‬شملت‭ ‬127‭ ‬فحصا‭.‬

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‬وبين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أن‭ ‬26601‭ ‬مراجع‭ ‬حضروا‭ ‬مواعيدهم،‭ ‬فيما‭ ‬تخلف‭ ‬863‭ ‬مراجعا‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭. ‬

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‬وأشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بجهود‭ ‬كافة‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الأشعة‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بإخلاصها‭ ‬وعملها‭ ‬الجاد‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬عددٍ‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬وتقليص‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬مستمر‭ ‬لإعادة‭ ‬جدولة‭ ‬المواعيد‭ ‬وفق‭ ‬المنهجية‭ ‬المقررة،‭ ‬مبيناً‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمواعيد‭ ‬المحددة‭ ‬لضمان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬وعدم‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬العلاجية‭.‬