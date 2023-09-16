إقامة ((منتدى المحافظة الجنوبية للتنمية الاستثمارية)) نهاية الشهر الحالي

إقامة ((منتدى المحافظة الجنوبية للتنمية الاستثمارية)) نهاية الشهر الحالي
التاريخ
9/16/2023 7:19:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن حرص ومتابعة سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، تنظم المحافظة الجنوبية «منتدى المحافظة الجنوبية للتنمية الاستثمارية» بنسخته الثالثة نهاية شهر سبتمبر الجاري، والذي يحمل شعار «نحو مجتمع مستدام»، وذلك بعد النجاح المميز الذي حققه المنتدى في نسخهِ الماضية لدوره نحو تشجيع القطاع المحلي الاستثماري بكافة فئاته.
تأتي إقامة المنتدى كجزء من المبادرات الاستثنائية التي توليها المحافظة الجنوبية في مجال التنمية الاستثمارية من خلال تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال للاستفادة مما وصلت إليه المحافظة الجنوبية من تقدم وازدهار واهتمام في مختلف المجالات، وضمن مساعيها نحو تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى فرص للمستثمرين في مختلف مناطق المحافظة.
يهدف المنتدى لإبراز دور القطاع الخاص واستعراض المشاريع التي تحتضنها المحافظة الجنوبية، خصوصاً وأن للمحافظة دور ريادي في احتضان كوكبة من المشاريع لرواد الأعمال الشباب والمؤسسات، لتأثير ذلك المباشر على تعزيز الريادة والإبداع، بالإضافة إلى تعزيز دور رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع المحلية في منظومة الأعمال المميزة، بوصف المحافظة وجهة بارزة للأعمال والمشروعات التنموية والحضارية المستدامة ومؤهلة لإقامة مختلف المشاريع المستقبلية.
كما يبرز المنتدى الدور الريادي الذي تضطلع به المحافظة في تعزيز التواصل والشراكة المجتمعية والاستثمارية مع المهتمين من قبل القطاع الاستثماري، حيث سيحظى المنتدى بمشاركة فاعلة لعدد من الشركات وأصحاب المشاريع الريادية المبتكرة، الذين سيكون لهم دور بارز في توجيه وارشاد رواد الاعمال من ذوي المشاريع المحلية، لرسم مشاريعهم القادمة بالإضافة إلى توفير مهارات التدريب والدعم والتوجيه لهم لضمان تحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات مردود، حيث بإمكان المهتمين الاستفسار عن كافة تفاصيل المنتدى عبر الاتصال على 17750000 وعن طريق البريد الإلكتروني
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