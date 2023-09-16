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إقامة ((منتدى المحافظة الجنوبية للتنمية الاستثمارية)) نهاية الشهر الحالي

9/16/2023 7:19:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬حرص‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬تنظم‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬للتنمية‭ ‬الاستثمارية‮»‬‭ ‬بنسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والذي‭ ‬يحمل‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬مجتمع‭ ‬مستدام‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬نسخهِ‭ ‬الماضية‭ ‬لدوره‭ ‬نحو‭ ‬تشجيع‭ ‬القطاع‭ ‬المحلي‭ ‬الاستثماري‭ ‬بكافة‭ ‬فئاته‭.‬

تأتي‭ ‬إقامة‭ ‬المنتدى‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬للاستفادة‭ ‬مما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬واهتمام‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وضمن‭ ‬مساعيها‭ ‬نحو‭ ‬تحويل‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭.‬

يهدف‭ ‬المنتدى‭ ‬لإبراز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬واستعراض‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬وأن‭ ‬للمحافظة‭ ‬دور‭ ‬ريادي‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الشباب‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬لتأثير‭ ‬ذلك‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الريادة‭ ‬والإبداع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الشباب‭ ‬وأصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الأعمال‭ ‬المميزة،‭ ‬بوصف‭ ‬المحافظة‭ ‬وجهة‭ ‬بارزة‭ ‬للأعمال‭ ‬والمشروعات‭ ‬التنموية‭ ‬والحضارية‭ ‬المستدامة‭ ‬ومؤهلة‭ ‬لإقامة‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬المستقبلية‭.‬

كما‭ ‬يبرز‭ ‬المنتدى‭ ‬الدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬مع‭ ‬المهتمين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القطاع‭ ‬الاستثماري،‭ ‬حيث‭ ‬سيحظى‭ ‬المنتدى‭ ‬بمشاركة‭ ‬فاعلة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬وأصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬الريادية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬الذين‭ ‬سيكون‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬وارشاد‭ ‬رواد‭ ‬الاعمال‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬المشاريع‭ ‬المحلية،‭ ‬لرسم‭ ‬مشاريعهم‭ ‬القادمة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬مهارات‭ ‬التدريب‭ ‬والدعم‭ ‬والتوجيه‭ ‬لهم‭ ‬لضمان‭ ‬تحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬ذات‭ ‬مردود،‭ ‬حيث‭ ‬بإمكان‭ ‬المهتمين‭ ‬الاستفسار‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬تفاصيل‭ ‬المنتدى‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬17750000‭ ‬وعن‭ ‬طريق‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬

invest@southern ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭.‬

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