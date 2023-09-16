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بدء وصول المساعدات إلى درنة مع تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء بعد الفيضانات

9/16/2023 7:19:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

درنة‭ - ‬الوكالات‭: ‬بدأت‭ ‬المساعدات‭ ‬الدولية‭ ‬تصل‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬لدعم‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬الفيضانات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬درنة،‭ ‬فيما‭ ‬يتراجع‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أحياء‭ ‬بين‭ ‬آلاف‭ ‬المفقودين‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬الكارثة‭. ‬

ضربت‭ ‬العاصفة‭ ‬دانيال‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الإثنين‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬مصحوبة‭ ‬بأمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬فتسبّبت‭ ‬بانهيار‭ ‬سدّين‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬فيضان‭ ‬النهر‭ ‬الذي‭ ‬يعبر‭ ‬المدينة‭ ‬بصورة‭ ‬خاطفة‭ ‬فتدفقت‭ ‬مياه‭ ‬بحجم‭ ‬تسونامي‭ ‬جارفة‭ ‬معها‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬من‭ ‬أبنية‭ ‬وجسور‭ ‬وطرق،‭ ‬وموقعة‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭. ‬

وتركت‭ ‬المياه‭ ‬خلفها‭ ‬مشاهد‭ ‬خراب،‭ ‬وتبدو‭ ‬أجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬جانبي‭ ‬النهر‭ ‬وكأن‭ ‬زلزالا‭ ‬قويا‭ ‬ضربها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصور‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬مبان‭ ‬كاملة‭ ‬جرفتها‭ ‬المياه‭ ‬وأخرى‭ ‬نصف‭ ‬مدمرة‭ ‬وسيارات‭ ‬تحطمت‭ ‬على‭ ‬الجدران‭. ‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬عثمان‭ ‬عبدالجليل،‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت،‭ ‬تسجيل‭ ‬3166‭ ‬قتيلًا‭. ‬وإزاء‭ ‬تضارب‭ ‬الأرقام‭ ‬الصادرة‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬القتلى،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬وزارته‭ ‬وحدها‭ ‬مخوّلة‭ ‬بوضع‭ ‬حصيلة‭ ‬وأنها‭ ‬ستحدّثها‭ ‬وستعلنها‭ ‬يوميا‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬15‭:‬00‭ ‬ت‭ ‬ج‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬3958‭ ‬شخصا‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬هوياتهم،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‮»‬،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬مصدر‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭. ‬

وإزاء‭ ‬جسامة‭ ‬الكارثة،‭ ‬تبقى‭ ‬التعبئة‭ ‬الدولية‭ ‬قوية‭. ‬وفي‭ ‬مطار‭ ‬بنينا‭ ‬في‭ ‬بنغازي،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا،‭ ‬أفرغت‭ ‬طائرة‭ ‬إماراتية‭ ‬وأخرى‭ ‬إيرانية‭ ‬أمس‭ ‬أطنانا‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬تم‭ ‬تحميلها‭ ‬في‭ ‬شاحنات‭ ‬لنقلها‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬المنكوبة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬300‭ ‬كلم‭ ‬إلى‭ ‬الشرق،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬صحفية‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وصول‭ ‬طائرة‭ ‬إلى‭ ‬بنغازي‭ ‬تحمل‭ ‬‮«‬29‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‮»‬‭ ‬من‭ ‬مركزها‭ ‬اللوجستي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬‮«‬تكفي‭ ‬لمساعدة‭ ‬حوالي‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬شخص‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬المساعدات‭ ‬تضم‭ ‬أدوية‭ ‬أساسية‭ ‬ولوازم‭ ‬طبية‭ ‬لجراحة‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬وأكياسا‭ ‬لنقل‭ ‬الجثث‭ ‬وتأمين‭ ‬‮«‬دفن‭ ‬لائق‮»‬‭ ‬للموتى‭. ‬

وحذرت‭ ‬منظمات‭ ‬إنسانية‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وأطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬انتشار‭ ‬الأمراض‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتلوث‭ ‬المحتمل‭ ‬للمياه‭. ‬

وجرف‭ ‬السيل‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬نحو‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬الذي‭ ‬لفظ‭ ‬عشرات‭ ‬الجثث‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بالتحلل‭. ‬

وتحدثت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬عن‭ ‬نزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬38‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الليبي‭ ‬بينهم‭ ‬30‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬درنة‭. ‬

وتحدثت‭ ‬مانويل‭ ‬كارتون‭ ‬المنسقة‭ ‬الطبية‭ ‬لفريق‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود»ن‭ ‬وصل‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬إلى‭ ‬درنة،‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬فوضويّ‮»‬‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬حسن‭ ‬سير‭ ‬عملية‭ ‬إحصاء‭ ‬الضحايا‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬هوياتهم‭. ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أعدادا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬وصلوا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬ليبيا‭ ‬والخارج‭. ‬وينبغي‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لتنسيق‭ ‬المساعدات‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬وحالة‭ ‬الانقسام‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬يعيقان‭ ‬عمليات‭ ‬الإغاثة‭. ‬فليبيا‭ ‬غارقة‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬وتتنافس‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬فيها‭ ‬حكومتان،‭ ‬الأولى‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬طرابلس‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬مقرًا‭ ‬ويرأسها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الدبيبة‭ ‬وتعترف‭ ‬بها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأخرى‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬الذي‭ ‬ضربته‭ ‬العاصفة،‭ ‬يرأسها‭ ‬أسامة‭ ‬حمّاد،‭ ‬وهي‭ ‬مكلّفة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومدعومة‭ ‬من‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭. ‬

وأعلن‭ ‬حمّاد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬السبت‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيق‭ ‬إجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الكارثة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إغلاقها‭ ‬أمام‭ ‬المدنيين‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬سوى‭ ‬فرق‭ ‬البحث‭ ‬والمحققين‭ ‬الليبيين‭ ‬والأجانب‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬الكارثة،‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الليبي‭ ‬الصدّيق‭ ‬الصور‭ ‬أن‭ ‬السدّين‭ ‬اللذين‭ ‬انهارا‭ ‬كانا‭ ‬يظهران‭ ‬تشقّقات‭ ‬منذ‭ ‬1998‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الأشغال‭ ‬التي‭ ‬باشرتها‭ ‬شركة‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التأخير‭ ‬علقت‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬إثر‭ ‬ثورة‭ ‬2011‭ ‬ولم‭ ‬تستأنف‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭. ‬وتعهد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬بالتعامل‭ ‬بشدة‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الكارثة‭. ‬

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