البرهان يلتقي رئيس أوغندا.. والمعارك تستأنف في محيط القيادة العامة بالخرطوم

البرهان يلتقي رئيس أوغندا.. والمعارك تستأنف في محيط القيادة العامة بالخرطوم
التاريخ
9/16/2023 7:19:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كمبالا – الوكالات: التقى قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان أمس الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني خلال زيارة رسمية أجراها لأوغندا، في أحدث محطة له ضمن سلسلة جولات خارجية خلال الأسابيع الماضية.
وبحث موسيفيني والبرهان خلال لقاء بينهما في مدينة عنتيبي في «القضايا الثنائية والإقليمية»، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأوغندية.
وكان البرهان قد غادر صباح أمس من مطار مدينة بورتسودان في شرق البلاد التي انتقل إليها الشهر الماضي بعدما ظل في مقر القيادة العامة للجيش خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب.
ومنذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 ابريل، قُتل نحو 7500 شخص ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور الى دول الجوار خصوصا مصر وتشاد.
هذه هي سادس زيارة يقوم بها البرهان الى الخارج منذ أواخر اغسطس الماضي، إذ بدأ جولاته بزيارة مصر نهاية الشهر الماضي، أعقبتها زيارات الى جنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا.
على الأرض، أفاد شهود أن دوي الاشتباكات سمع مجددا في وسط الخرطوم في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة بعدما توقفت قبل حوالي أسبوعين.
وقال سكان في الخرطوم إن «قوات الدعم السريع تقصف بمدفعية ثقيلة القيادة العامة للقوات المسلحة».
كذلك، أكد سكان أنهم «شاهدوا طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة تقصف ضاحية أم درمان» شمال العاصمة السودانية.
ومنذ بدء الاشتباكات، لم يحقّق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر. وتسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها الى سلاح الطيران والقصف المدفعي. وأفاد شهود في الآونة الأخيرة أن القصف الجوي يزداد حدة، ومعه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.
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