البرهان يلتقي رئيس أوغندا.. والمعارك تستأنف في محيط القيادة العامة بالخرطوم

كمبالا‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬التقى‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬أمس‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوغندي‭ ‬يويري‭ ‬موسيفيني‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬أجراها‭ ‬لأوغندا،‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬محطة‭ ‬له‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬جولات‭ ‬خارجية‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭.‬

وبحث‭ ‬موسيفيني‭ ‬والبرهان‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عنتيبي‭ ‬في‭ ‬‮«‬القضايا‭ ‬الثنائية‭ ‬والإقليمية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوغندية‭.‬

وكان‭ ‬البرهان‭ ‬قد‭ ‬غادر‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬مدينة‭ ‬بورتسودان‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬انتقل‭ ‬إليها‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بعدما‭ ‬ظل‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للجيش‭ ‬خلال‭ ‬الشهور‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحرب‭.

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ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬ابريل،‭ ‬قُتل‭ ‬نحو‭ ‬7500‭ ‬شخص‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأعداد‭ ‬الفعلية‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير،‭ ‬بينما‭ ‬اضطر‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬منازلهم‭ ‬والنزوح‭ ‬داخل‭ ‬السودان‭ ‬أو‭ ‬العبور‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬خصوصا‭ ‬مصر‭ ‬وتشاد‭. ‬

هذه‭ ‬هي‭ ‬سادس‭ ‬زيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬البرهان‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬اغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬بدأ‭ ‬جولاته‭ ‬بزيارة‭ ‬مصر‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬أعقبتها‭ ‬زيارات‭ ‬الى‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬وقطر‭ ‬وإريتريا‭ ‬وتركيا‭. ‬

على‭ ‬الأرض،‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬أن‭ ‬دوي‭ ‬الاشتباكات‭ ‬سمع‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بعدما‭ ‬توقفت‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬أسبوعين‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬تقصف‭ ‬بمدفعية‭ ‬ثقيلة‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬أكد‭ ‬سكان‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬شاهدوا‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬تقصف‭ ‬ضاحية‭ ‬أم‭ ‬درمان‮»‬‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬الاشتباكات،‭ ‬لم‭ ‬يحقّق‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬تقدما‭ ‬ميدانيا‭ ‬مهما‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الآخر‭. ‬وتسيطر‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬على‭ ‬أحياء‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬ويلجأ‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬مواجهتها‭ ‬الى‭ ‬سلاح‭ ‬الطيران‭ ‬والقصف‭ ‬المدفعي‭. ‬وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬يزداد‭ ‬حدة،‭ ‬ومعه‭ ‬حصيلة‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين،‭ ‬مع‭ ‬محاولة‭ ‬الجيش‭ ‬استعادة‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭. ‬