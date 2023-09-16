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إنتر يذل جاره ميلان وفلاهوفيتش يقود يوفنتوس إلى مواصلة صحوته

9/16/2023 7:19:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فضَّ‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬شراكة‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬ميلان‭ ‬عندما‭ ‬ألحق‭ ‬به‭ ‬خسارة‭ ‬مذلة‭ ‬5‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬‮«‬دربي‭ ‬الغضب‮»‬‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة،‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬يوفنتوس‭ ‬صحوته‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬لاتسيو‭ ‬3‭-‬1‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬لمهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬الصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬جوسيبي‭ ‬مياتسا‮»‬‭ ‬في‭ ‬ميلانو،‭ ‬كشّر‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬عن‭ ‬أنيابه‭ ‬مبكرا‭ ‬موجها‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬منافسيه‭ ‬بجديته‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬تنازل‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الاخيرين‭ ‬لصالح‭ ‬ميلان‭ ‬ونابولي‭.‬

وحقق‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬وبات‭ ‬الوحيد‭ ‬صاحب‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬جاره‭ ‬بالخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬وتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬خلف‭ ‬يوفنتوس‭.‬

وأكد‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬تفوقهم‭ ‬في‭ ‬الدربي‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬آخرها‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬إنتر‭ ‬2‭-‬0‭ ‬ذهاباً‭ ‬و1‭-‬0‭ ‬إياباً،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭.‬

حسم‭ ‬إنتر‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬شوطها‭ ‬الاول‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬بهدفين‭ ‬للاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الأرميني‭ ‬هنريخ‭ ‬مخيتاريان‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬فيديريكو‭ ‬دي‭ ‬ماركو‭ (‬5‭) ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬الهولندي‭ ‬دنزل‭ ‬دمفريس‭ (‬38‭).‬

وقلص‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬رافايل‭ ‬لياو‭ ‬الفارق‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عقب‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬المهاجم‭ ‬المخضرم‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوليفييه‭ ‬جيرو‭ (‬57‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬إنتر‭ ‬ضرب‭ ‬بقوة‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬عبر‭ ‬مخيتاريان‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬كرة‭ ‬حاسمة‭ ‬من‭ ‬القائد‭ ‬الدولي‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ (‬69‭) ‬ولاعب‭ ‬وسط‭ ‬ميلان‭ ‬السابق‭ ‬الدولي‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬تشالهان‭ ‬أوغلو‭ (‬79‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭)‬،‭ ‬والوافد‭ ‬الآخر‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬دافيدي‭ ‬فراتيزي‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬نجم‭ ‬المباراة‭ ‬مخيتاريان‭ (‬90+3‭). ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬قاد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬فريقه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬وانتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتا‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬لاتسيو‭ ‬3‭-‬1‭.‬

وسجل‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬الهدفين‭ ‬الأول‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬10‭ ‬و67،‭ ‬وأضاف‭ ‬فيديريكو‭ ‬كييزا‭ ‬الثاني‭ (‬26‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬ألبرتو‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬للاتسيو‭ (‬64‭).‬

وضرب‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬وافتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬بتسديدة‭ ‬بيمناه‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬مانويل‭ ‬لوكاتولي‭ (‬10‭).‬

وعزز‭ ‬كييزا‭ ‬تقدم‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬16‭ ‬دقيقة‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬أدريان‭ ‬رابيو‭ ‬وتابعها‭ ‬بيسراه‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬26‭).‬

ونجح‭ ‬ألبرتو‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬بيمناه‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬الياباني‭ ‬دايتشي‭ ‬كامادا‭ (‬64‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬فرحته‭ ‬لم‭ ‬تدم‭ ‬سوى‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬من‭ ‬إضافة‭ ‬هدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬لفريقه‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬بيمناه‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬الأميركي‭ ‬ويستون‭ ‬ماكيني‭ (‬67‭).‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬ليوفنتوس‭ ‬والثالث‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬واحد‭ ‬فانتزع‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتا‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬قطبي‭ ‬ميلانو،‭ ‬إنتر‭ ‬وميلان‭ ‬اللذين‭ ‬يلتقيان‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬نارية‭ ‬لاحقا‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬مني‭ ‬لاتسيو،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬بخسارته‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نابولي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬

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