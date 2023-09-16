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لوكلير: أريد أن أصبح بطلا للعالم

9/16/2023 7:19:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬السائق‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬إن‭ ‬هدفه‭ ‬الأسمى‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬‮«‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬فيراري‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬منافس‭ ‬آخر‭. ‬تحدّث‭ ‬لوكلير‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬جائزة‭ ‬سنغافورة‭ ‬الكبرى،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬المقرّرة‭ ‬الأحد‭. ‬قال‭ ‬ابن‭ ‬إمارة‭ ‬موناكو‭: ‬‮«‬كان‭ ‬صعباً‭ (‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الموسم‭)‬،‭ ‬لكني‭ ‬متحفز‭ ‬بنسبة‭ ‬200 ‭%‬ ‭ ‬لاستعادة‭ ‬فورمة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬والمنافسة‭ ‬مجدداً‭ ‬على‭ ‬الفوز‮»‬‭. ‬تابع‭ ‬وصيف‭ ‬بطولة‭ ‬2022،‭ ‬وراء‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬الذي‭ ‬تراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬راهناً،‭ ‬قبل‭ ‬سباق‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬مارينا‭ ‬باي‭: ‬‮«‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬تستحقه‭ ‬فيراري‮»‬‭. ‬

أشار‭ ‬ابن‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬ان‭ ‬فيراري‭ ‬أمامها‭ ‬عمل‭ ‬كبير‭ ‬للحاق‭ ‬بفريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬السباق‭ ‬الأول،‭ ‬اقتنعنا‭ ‬بأننا‭ ‬لسنا‭ ‬بالمستوى‭ ‬المطلوب‭. ‬لكن‭ ‬ردّ‭ ‬فعل‭ ‬الفريق‭ ‬كان‭ ‬لافتاً‮»‬‭. ‬تابع‭ ‬السائق‭ ‬الذي‭ ‬يتخلف‭ ‬عن‭ ‬فيرستابن‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬نقطة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مدركون‭ ‬لوجوب‭ ‬تعويض‭ ‬الوقت‭ ‬الضائع،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬عمل‭ ‬كبير‭ ‬للقيام‭ ‬به‮»‬‭. ‬

كان‭ ‬تقبّل‭ ‬الوضع‭ ‬صعباً‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المطاف،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬تحديد‭ ‬المشكلات،‭ ‬يركّز‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬سيارة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬منافسة‭ ‬فيرستابن‭ ‬وزميله‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس‭. ‬وفيما‭ ‬يبحث‭ ‬فيرستابن‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬توالياً‭ ‬وحقق‭ ‬فريقه‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سباقات‭ ‬الموسم،‭ ‬يقرّ‭ ‬لوكلير‭ ‬بصعوبة‭ ‬مهمة‭ ‬اللحاق‭ ‬بالفريق‭ ‬الطائر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬‮«‬كي‭ ‬أكون‭ ‬صريحاً‭ ‬وواقعياً،‭ ‬أعتقد‭ ‬ان‭ ‬الأمور‭ ‬ستكون‭ ‬معقدة‭ ‬جدا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.. ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬انه‭ ‬سيكون‭ ‬بمقدورنا‭ ‬اللحاق‭ ‬بريد‭ ‬بول‮»‬‭. ‬شرح‭ ‬لوكلير‭: ‬‮«‬ماكس‭ ‬مرتاح‭ ‬جداً‭ ‬مع‭ ‬سيارته‭. ‬هو‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬السرعة،‭ ‬يرتكب‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭. ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬صنع‭ ‬أفضل‭ ‬سيارة‭ ‬أيضاً،‭ ‬قاموا‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭ ‬جداً،‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬آملا‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقاً‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬أضاف‭ ‬لوكلير‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬كل‭ ‬انتصاراته‭ ‬الخمس‭ ‬تحت‭ ‬ألوان‭ ‬فريق‭ ‬الحصان‭ ‬الجامح‭: ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ممكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬للموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬بهدف‭ ‬المنافسة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ريد‭ ‬بول‮»‬‭. ‬

انضم‭ ‬لولكير‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬أحلامه‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬بعقد‭ ‬يمتد‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬لكنه‭ ‬عبّر‭ ‬علناً‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬بالبقاء‭ ‬حتى‭ ‬يتمكّن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬لقب‭ ‬عالمي‭ ‬لفيراري‭ ‬منذ‭ ‬الفنلندي‭ ‬كيمي‭ ‬رايكونن‭ ‬في‭ ‬2017‭: ‬‮«‬حلمت‭ ‬دوماً‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬فيراري‭. ‬أحببت‭ ‬فيراري‭ ‬دوماً،‭ ‬كانت‭ ‬حلمي‭ ‬مذ‭ ‬كنت‭ ‬طفلاً‮»‬‭. ‬أردف‭: ‬‮«‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬ليس‭ ‬كما‭ ‬كنت‭ ‬أريده،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يجعلني‭ ‬أنسى‭ ‬انه‭ ‬فريقي‭ ‬وأن‭ ‬هدفي‭ ‬الأسمى‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬بطلاً‭ ‬للعالم‭ ‬مع‭ ‬فيراري‮»‬‭. ‬وقام‭ ‬فيراري‭ ‬بتغيير‭ ‬مديريه‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم،‭ ‬فحلّ‭ ‬فريد‭ ‬فاسور‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ماتيا‭ ‬بينوتو‭ ‬كمدير‭ ‬للفريق‭ ‬الذي‭ ‬عبّر‭ ‬لولكير‭ ‬انه‭ ‬يدعمه‭ ‬تماماً‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬سكوديريا‭: ‬‮«‬المشروع‭ ‬مع‭ ‬فريد‭ ‬طويل‭ ‬الأمد،‭ ‬أنا‭ ‬واثق‭ ‬به‭ ‬بنسبة‭ ‬200 ‭%‬ ‭ ‬ومقتنع‭ ‬بأن‭ ‬قراراته‭ ‬الراهنة‭ ‬هي‭ ‬الصحيحة‮»‬‭. ‬

ختم‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬انها‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬القمة،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أقصر‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬أفضل‭ ‬نتائج‭ ‬لوكلير‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حلوله‭ ‬ثانياً‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬وثالثاً‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وانسحب‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬سباقات،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬لزميله‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬جونيور‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬إيطاليا‭ ‬الأخيرة‭.‬

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