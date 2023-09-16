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إسبانيا تعلن تفكيك منظمة للمراهنات

9/16/2023 7:19:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسبانية‭ ‬أنها‭ ‬فكّكت‭ ‬منظّمة‭ ‬ضالعة‭ ‬في‭ ‬التلاعب‭ ‬بالرهانات‭ ‬والأحداث‭ ‬الرياضية،‭ ‬باستخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬متطوّرة‭ ‬تتيح‭ ‬لأعضائها‭ ‬التقاط‭ ‬إشارات‭ ‬بث‭ ‬المباريات‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭. ‬وأوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬أجرته‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬‮«‬يوروبول‮»‬‭ ‬الأوروبية‭ ‬خلص‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬نظاماً‭ ‬‮«‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬والتقاط‭ ‬البث‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬للمحتالين‭ ‬‮«‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬إشارة‭ ‬البث‭ ‬الحي‭ ‬من‭ ‬الملاعب‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬أعطاهم‭ ‬تفوّقاً‭ ‬على‭ ‬المراهنين‭ ‬الآخرين‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬العملية‭ ‬الدقيقة‭ ‬تستغرق‭ ‬ثوان‭ ‬معدودة،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اعتراض‭ ‬هذه‭ ‬الإشارات‭ ‬كان‭ ‬يعطيهم‭ ‬ميزة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬المراهنين‭ ‬الذين‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬تدفّق‭ ‬أبطأ‭ ‬لإشارات‭ ‬البث‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬للأحداث‭ ‬نفسها‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬عينه‭. ‬وسمح‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬الاحتيالي‭ ‬لهم‭ ‬بالتكهن‭ ‬بنتائج‭ ‬مباريات‭ ‬دوريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ودوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬والدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬ومباريات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬ومواجهات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬التي‭ ‬تنظّمها‭ ‬رابطة‭ ‬محترفي‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬إيه‭ ‬تي‭ ‬بي‭) ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ (‬آي‭ ‬تي‭ ‬اف‭). ‬واستخدمت‭ ‬العصابة،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬دولية،‭ ‬هويات‭ ‬أطراف‭ ‬ثالثة‭ ‬للقيام‭ ‬برهاناتها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إثارة‭ ‬الشكوك‭. ‬

كما‭ ‬شاركت‭ ‬العصابة‭ ‬في‭ ‬التلاعب‭ ‬بالنتائج،‭ ‬وهو‭ ‬نشاط‭ ‬دفع‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬تعقبها‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬رهانات‭ ‬مشبوهة‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬دولية‭ ‬للبينغ‭ ‬بونغ‭ (‬تنس‭ ‬الطاولة‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬اكتشف‭ ‬المحققون‭: ‬‮«‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬روماني‭ ‬وبلغاري،‭ ‬كانت‭ ‬تقدم‭ ‬رشى‭ ‬لرياضيين‭ ‬يتحدرون‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬رومانيا‭ ‬وبلغاريا‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تواطؤ‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصّصات،‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬نتائج‭ ‬مباريات‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬خارج‭ ‬إسبانيا،‭ ‬ثم‭ ‬قاموا‭ ‬بمراهنات‭ ‬احتيالية‭ ‬ضخمة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬إسبانيا‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬الـ23‭ ‬الذين‭ ‬جرى‭ ‬توقيفهم،‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬الساحقة‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬أودع‭ ‬ثلاثة‭ ‬السجن‭.‬

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