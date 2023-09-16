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فالنسيا يقسو على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة

9/16/2023 7:19:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ألحق‭ ‬فالنسيا‭ ‬هزيمة‭ ‬مذلة‭ ‬بضيفه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ميستايا‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭.‬

وسجّل‭ ‬اهداف‭ ‬فالنسيا‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هيوغو‭ ‬دورو‭ (‬5‭ ‬و34‭) ‬وخافيير‭ ‬غيرا‭ (‬54‭).‬

وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬الاولى‭ ‬لـ»روخيبلانكوس‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادل،‭ ‬فتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬فيما‭ ‬استعاد‭ ‬فالنسيا‭ ‬توازنه‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬متقدما‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

وخاض‭ ‬اتلتيكو‭ ‬مباراته‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬بعدما‭ ‬أرجئت‭ ‬مباراته‭ ‬امام‭ ‬اشبيلية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬حالة‭ ‬الطقس،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يدخل‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬بسبب‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭.‬

وجاءت‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬سيء‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الارجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬حيث‭ ‬يستهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬بمواجهة‭ ‬لاتسيو‭ ‬الايطالي،‭ ‬وقبل‭ ‬ان‭ ‬يصطدم‭ ‬بجاره‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الدربي‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬

وفاز‭ ‬اتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬على‭ ‬قادش‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬ماميس،‭ ‬وسجّل‭ ‬غوركا‭ ‬غوروسيتا‭ (‬66‭) ‬واسيير‭ ‬فيلاليبر‭ (‬68‭) ‬والغاني‭ ‬إيناكي‭ ‬ويليامس‭ (‬90‭) ‬الأهداف،‭ ‬وتقدم‭ ‬اتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬مؤقتًا‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

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