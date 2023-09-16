فالنسيا يقسو على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة

فالنسيا يقسو على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة
التاريخ
9/16/2023 7:19:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ألحق فالنسيا هزيمة مذلة بضيفه أتلتيكو مدريد عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة على ملعب ميستايا ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الاسباني لكرة القدم يوم أمس.
وسجّل اهداف فالنسيا كل من هيوغو دورو (5 و34) وخافيير غيرا (54).
وهي الخسارة الاولى لـ»روخيبلانكوس» هذا الموسم بعد فوزين وتعادل، فتراجع الى المركز السابع برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، فيما استعاد فالنسيا توازنه بعد خسارتين متتاليتين وحقق فوزه الثالث هذا الموسم متقدما الى المركز الخامس.
وخاض اتلتيكو مباراته الاولى في الدوري منذ ثلاثة أسابيع بعدما أرجئت مباراته امام اشبيلية في المرحلة الرابعة بسبب سوء حالة الطقس، قبل ان يدخل الدوري في عطلة بسبب المباريات الدولية.
وجاءت الخسارة في توقيت سيء بالنسبة لفريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني حيث يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بمواجهة لاتسيو الايطالي، وقبل ان يصطدم بجاره في العاصمة ريال مدريد في مواجهة الدربي الاسبوع المقبل.
وفاز اتلتيك بلباو على قادش بثلاثية نظيفة على ملعب سان ماميس، وسجّل غوركا غوروسيتا (66) واسيير فيلاليبر (68) والغاني إيناكي ويليامس (90) الأهداف، وتقدم اتلتيك بلباو مؤقتًا الى المركز الثاني برصيد 10 نقاط.
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