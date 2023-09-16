فوز خامس تواليا لسيتي وسقوط مذل لجاره يونايتد

واصل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬انطلاقته‭ ‬القوية‭ ‬وتشبثه‭ ‬بالصدارة‭ ‬عندما‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬يونايتد‭ ‬3‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬جاره‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بخسارة‭ ‬مذلة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬برايتون‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬وقاد‭ ‬النجم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬بتمريراته‭ ‬الحاسمة‭ ‬فريقه‭ ‬ليفربول‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬3‭-‬1‭.‬

ونجح‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬خلافا‭ ‬لمجريات‭ ‬المباراة‭ ‬عندما‭ ‬استغل‭ ‬الوافد‭ ‬من‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬جيمس‭ ‬وورد‭-‬براوز‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬للتشيكي‭ ‬فلاديمير‭ ‬كوفال‭ ‬فتابعها‭ ‬بارتماءة‭ ‬رأسية‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدرسون‭ (‬36‭).‬

وأنقذ‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬نايف‭ ‬أغرد‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬عندما‭ ‬ابعد‭ ‬كرة‭ ‬هالاند‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬المرمى‭ (‬41‭).‬وسدد‭ ‬رودري‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬زاحفة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬مرت‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايمن‭ (‬44‭).‬

ونجح‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬البلجيكي‭ ‬جيريمي‭ ‬دوكو‭ ‬في‭ ‬ادراك‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬انطلاقة‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬من‭ ‬الارجنتيني‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ ‬وتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يسددها‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ ‬البعيدة‭ ‬للحارس‭ ‬أريولا‭ (‬46‭).‬

وتابع‭ ‬أريولا‭ ‬تألقه‭ ‬بتصديه‭ ‬لتسديدة‭ ‬‮«‬على‭ ‬الطاير‮»‬‭ ‬لهالاند‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يشتتها‭ ‬الدفاع‭ (‬52‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬رأسية‭ ‬للاعب‭ ‬نفسه‭ (‬58‭).‬

وأنقذ‭ ‬المدافع‭ ‬السويسري‭ ‬مانويل‭ ‬أكانجي‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬محقق‭ ‬بابعاده‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬امام‭ ‬المدافع‭ ‬الايطالي‭ ‬ايمرسون‭ ‬المتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وحولها‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ (‬59‭) ‬كاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬كورت‭ ‬زوما‭ ‬يترجمها‭ ‬الى‭ ‬هدف‭ ‬برأسية‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬أبعدها‭ ‬إيدرسون‭ ‬بصعوبة‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ (‬60‭).‬

وأبعد‭ ‬أريولا‭ ‬ببراعة‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬لغفارديول‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ (‬66‭).‬

ونجح‭ ‬البرتغالي‭ ‬برناردو‭ ‬سيلفا‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬التقدم‭ ‬لفريقه‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬عندما‭ ‬استغل‭ ‬كرة‭ ‬ساقطة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬ألفاريس‭ ‬فشل‭ ‬أغرد‭ ‬في‭ ‬ابعادها‭ ‬فتابعها‭ ‬ساقطة‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬أريولا‭ (‬76‭).‬

ووجه‭ ‬هالاند‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬لوست‭ ‬هام‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬سيلفا‭ ‬فسددها‭ ‬قوية‭ ‬بيسراه‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬أريولا‭ (‬86‭).‬

وهو‭ ‬الهدف‭ ‬السابع‭ ‬للنروجي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فعزز‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭.‬

وفي‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬في‭ ‬مانشستر،‭ ‬مني‭ ‬يونايتد‭ ‬بخسارة‭ ‬مذلة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬والثالثة‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬برايتون‭ ‬1‭-‬3‭.‬

وتقدم‭ ‬الضيوف‭ ‬عبر‭ ‬مهاجم‭ ‬يونايتد‭ ‬السابق‭ ‬داني‭ ‬ويلبيك‭ ‬الذي‭ ‬استغل‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬العاجي‭ ‬سيمون‭ ‬أدينغا‭ ‬فتابعها‭ ‬بيسراه‭ ‬داخل‭ ‬مرمى‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندريه‭ ‬أونانا‭ (‬20‭).‬

وأدرك‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬راسموس‭ ‬هويلوند‭ ‬التعادل‭ ‬ليونايتد‭ ‬مستغلا‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬ألغي‭ ‬بعد‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تجاوزت‭ ‬الكرة‭ ‬خط‭ ‬الملعب‭ ‬قبل‭ ‬تمريرها‭ ‬الى‭ ‬الدنماركي‭ (‬38‭).‬

وعمق‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الألماني‭ ‬باسكال‭ ‬غروس‭ ‬جراح‭ ‬يونايتد‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بتسديدة‭ ‬بيمناه‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬للغاني‭ ‬طارق‭ ‬لامبتي‭ (‬53‭)‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬البرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬بيدرو‭ ‬الثالث‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬لامبتي‭ ‬ايضا‭ (‬71‭).‬

وسجل‭ ‬الدولي‭ ‬الواعد‭ ‬التونسي‭ ‬حنبعل‭ ‬المجبري،‭ ‬بديل‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاسيمرو،‭ ‬هدف‭ ‬الشرف‭ ‬ليونايتد‭ ‬بتسديدة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ (‬73‭).‬

وفي‭ ‬الثالثة،‭ ‬مرّر‭ ‬النجم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬كرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الثالث،‭ ‬فقلب‭ ‬ليفربول‭ ‬تأخره‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬3‭-‬1‭ .‬

وفي‭ ‬غياب‭ ‬قلب‭ ‬دفاعه‭ ‬الموقوف‭ ‬الهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك،‭ ‬تخلّف‭ ‬‮«‬الحُمر‮»‬‭ ‬مبكراً‭ ‬بهدف‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هي‭-‬تشان‭ ‬هوانغ‭ (‬7‭).‬

تحسّن‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬وانتظر‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬55‭ ‬للمعادلة،‭ ‬عندما‭ ‬لعب‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬جوتا‭ ‬كرة‭ ‬في‭ ‬ظهر‭ ‬الدفاع‭ ‬إلى‭ ‬صلاح‭ ‬الذي‭ ‬مرّرها‭ ‬عكسية‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى،‭ ‬تابعها‭ ‬الهولندي‭ ‬كودي‭ ‬خاكبو‭ ‬المتربص‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭.‬

وأصبح‭ ‬صلاح‭ ‬رابع‭ ‬لاعب‭ ‬يمرّر‭ ‬كرة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬البرميرليغ‭.‬

وكان‭ ‬لافتاً‭ ‬ان‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬أخرج‭ ‬خاكبو‭ ‬بعد‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬تسجيله‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭.‬

وصنع‭ ‬صلاح‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بما‭ ‬يشبه‭ ‬الأول،‭ ‬عندما‭ ‬استلم‭ ‬كرة‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬ولعبها‭ ‬أرضية‭ ‬مقشرة‭ ‬إلى‭ ‬الظهير‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬أندي‭ ‬روبرتسون‭ ‬فتابعها‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ (‬85‭).‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع،‭ ‬قلب‭ ‬صلاح‭ ‬الطاولة‭ ‬نهائياً‭ ‬على‭ ‬المضيف،‭ ‬بتمريرة‭ ‬أرضية‭ ‬إلى‭ ‬الشاب‭ ‬هارفي‭ ‬إليوت‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬البعيدة‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬الإسباني‭ ‬هوغو‭ ‬بوينو‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬90+1‭)‬،‭ ‬فاحتسب‭ ‬الهدف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬مُنح‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬لإليوت‭.‬

ورفع‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬للمباراة‭ ‬الـ16‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬سيتي‭ ‬وبفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬خلف‭ ‬توتنهام‭ ‬الذي‭ ‬قلب‭ ‬بدوره‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وتقدم‭ ‬الضيوف‭ ‬بهدف‭ ‬الهولندي‭ ‬غوستافو‭ ‬هامر‭ (‬73‭)‬،‭ ‬ورد‭ ‬توتنهام‭ ‬بهدفي‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريشارليسون‭ (‬90+8‭) ‬والسويدي‭ ‬ديان‭ ‬كولوشيفسكي‭ (‬90+10‭).‬

وحول‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬تخلفه‭ ‬امام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬بهدف‭ ‬للفرنسي‭ ‬أودسون‭ ‬إدوار‭ (‬47‭) ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬الكولومبي‭ ‬جون‭ ‬دوران‭ (‬87‭) ‬والبرازيلي‭ ‬دوغلاس‭ ‬لويز‭ (‬90+8‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬والجامايكي‭ ‬ليون‭ ‬بايلي‭ (‬90+11‭).‬

وفاز‭ ‬فولهام‭ ‬على‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬البرازيلي‭ ‬كارلوس‭ ‬فينيسيوس‭ (‬65‭).‬