النائب العليوي يزور نادي الحالة

قام‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬العليوي‭ ‬بزيارة‭ ‬ودية‭ ‬أخوية‭ ‬لديوانية‭ ‬الوجيه‭ ‬عبدالله‭ ‬بو‭ ‬هندي‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لنادي‭ ‬الحالة‭ ‬العريق‭ ‬لتقديم‭ ‬التهاني‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬الجديد‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للنادي‭. ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬النائب‭ ‬العليوي‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬النادي‭ ‬ونجومه‭ ‬السابقين‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المخضرمين،‭ ‬ودار‭ ‬الحديث‭ ‬حول‭ ‬شجون‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والشأن‭ ‬الخاص‭ ‬بالبيت‭ ‬الحالاوي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬وتركت‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬الأثر‭ ‬الطيب‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬رواد‭ ‬الديوانية‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬وجماهير‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬تاريخ‭ ‬عريق‭ ‬حافل‭ ‬بالبطولات‭ ‬والانجازات‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭.‬

ولم‭ ‬يخلو‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الذكريات‭ ‬الرياضية‭ ‬الجميلة‭ ‬والعلاقات‭ ‬الجميلة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬زالت‭ ‬تربط‭ ‬لاعبين‭ ‬وأعضاء‭ ‬الاندية‭ ‬المحلية‭. ‬هذا‭ ‬وأثنى‭ ‬وثمن‭ ‬جميع‭ ‬الحاضرين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬ومنتسبين‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬العليوي‭ ‬والقيام‭ ‬بزيارة‭ ‬النادي،‭ ‬وتمنوا‭ ‬تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬مستقبلاً‭ ‬لتكون‭ ‬دعماً‭ ‬معنوياً‭ ‬لجميع‭ ‬الاندية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬أحتياجات‭ ‬تلك‭ ‬الاندية‭ ‬وهمومها‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬نقلها‭ ‬الى‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الزيارة‭ ‬تمنى‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬العليوي‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬عملهم‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬النادي‭ ‬وتوفير‭ ‬الجو‭ ‬المناسب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬لم‭ ‬شمل‭ ‬البيت‭ ‬الحالاوي‭ ‬الذي‭ ‬تميز‭ ‬بالتماسك‭ ‬والتكاتف‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭ ‬والزمن‭.‬