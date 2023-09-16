النائب العليوي يزور نادي الحالة

النائب العليوي يزور نادي الحالة
التاريخ
9/16/2023 7:19:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قام النائب محمد جاسم العليوي بزيارة ودية أخوية لديوانية الوجيه عبدالله بو هندي الرئيس الفخري لنادي الحالة العريق لتقديم التهاني لرئيس وأعضاء مجلس الادارة الجديد المنتخب من قبل الجمعية العمومية للنادي. حيث التقى النائب العليوي مع العديد من منتسبي النادي ونجومه السابقين من اللاعبين المخضرمين، ودار الحديث حول شجون الحركة الرياضية في مملكة البحرين بشكل عام والشأن الخاص بالبيت الحالاوي بشكل خاص، وتركت هذه الزيارة الأثر الطيب في نفوس رواد الديوانية من أعضاء وجماهير نادي الحالة الذي يمتلك تاريخ عريق حافل بالبطولات والانجازات في العديد من الألعاب الرياضية.
ولم يخلو الحديث عن الذكريات الرياضية الجميلة والعلاقات الجميلة التي كانت ولا زالت تربط لاعبين وأعضاء الاندية المحلية. هذا وأثنى وثمن جميع الحاضرين من أعضاء ومنتسبين النادي على مبادرة النائب محمد العليوي والقيام بزيارة النادي، وتمنوا تكرار مثل هذه الزيارات مستقبلاً لتكون دعماً معنوياً لجميع الاندية البحرينية في مختلف محافظات المملكة والوقوف على أحتياجات تلك الاندية وهمومها والعمل على نقلها الى الجهات الرسمية في ظل التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وفي نهاية الزيارة تمنى النائب محمد العليوي التوفيق والنجاح لرئيس وأعضاء مجلس الادارة التوفيق والنجاح في مسيرة عملهم القادمة من أجل الحفاظ على مكتسبات النادي وتوفير الجو المناسب من أجل لم شمل البيت الحالاوي الذي تميز بالتماسك والتكاتف على مر السنين والزمن.
MENAFN16092023000055011008ID1107082904
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.