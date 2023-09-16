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رهان بحريني جديد في الألعاب الآسيوية

9/16/2023 7:19:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تسعى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتقديم‭ ‬مشاركة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬رقم‭ ‬19،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬بمدينة‭ ‬هانجتشو‭ ‬الصينية،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وحتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭/‬تشرين‭ ‬أول‭ ‬المقبل‭.‬

وحسمت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬قرارها‭ ‬بمشاركة‭ ‬17‭ ‬لعبة،‭ ‬هي‭: ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬الشراع،‭ ‬التجديف،‭ ‬التايكوندو،‭ ‬الجودو،‭ ‬الجوجيتسو،‭ ‬المصارعة،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬الرماية‮»‬‭.‬

ودائمًا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬حصاد‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬مرهونًا‭ ‬بتألق‭ ‬منتخب‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬خلال‭ ‬الدورات‭ ‬الماضية‭. ‬وعلى‭ ‬النقيض‭ ‬تأتي‭ ‬الألعاب‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬فقدت‭ ‬بريقها،‭ ‬باستثناء‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬صاحب‭ ‬أفضل‭ ‬مشاركة‭ ‬آسيوية‭ ‬للعبة‭ ‬جماعية،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السابقة‭.‬


الانطلاقة‭ ‬

مشوار‭ ‬المشاركات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬خلال‭ ‬نسخة‭ ‬1974،‭ ‬وخرج‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أخفق‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬ميدالية،‭ ‬واستمر‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بانكوك‭ ‬1978‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬نيودلهي‭ ‬عام‭ ‬1982،‭ ‬وبعدها‭ ‬برونزيتين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬سوول‭ ‬عام‭ ‬1986،‭ ‬ثم‭ ‬عاد‭ ‬بخفي‭ ‬حنين‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬دورات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬وهيروشيما‭ ‬وبانكوك‭ ‬أعوام‭ ‬1990‭ ‬و1994‭ ‬و1998‭.‬


مشوار‭ ‬حافل

ارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الألفية‭ ‬الجديدة،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬7‭ ‬ميداليات‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بوسان‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬3‭ ‬ذهبيات‭ ‬وفضيتين‭ ‬وبرونزيتين‭.‬

كما‭ ‬حصدت‭ ‬7‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬و9‭ ‬فضيات‭ ‬و4‭ ‬برونزيات‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الدوحة‭ ‬بقطر‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬ثم‭ ‬9‭ ‬ميداليات‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬جوانزو‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحصد‭ ‬19‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬أنشيون‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬منها‭ ‬9‭ ‬ذهبيات‭ ‬و6‭ ‬فضيات‭ ‬و4‭ ‬برونزيات‭.‬

وتعد‭ ‬أكبر‭ ‬حصيلة‭ ‬للمنتخبات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬كانت‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬بإندونيسيا‭ -‬جاكرتا،‭ ‬حينما‭ ‬حصدت‭ ‬24‭ ‬ميدالية‭ ‬منها‭ ‬10‭ ‬ذهبيات‭ ‬و7‭ ‬فضيات‭ ‬و7‭ ‬برونزيات،‭ ‬وهي‭ ‬حصيلة‭ ‬وافرة‭ ‬تعتبر‭ ‬هي‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭.‬


رهان‭ ‬كبير

يراهن‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬حصيلة‭ ‬وافرة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة،‭ ‬حيث‭ ‬تتطلع‭ ‬المنتخبات‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬حصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬وتسجيل‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭.‬

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