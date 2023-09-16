رهان بحريني جديد في الألعاب الآسيوية

رهان بحريني جديد في الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/16/2023 7:19:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تسعى مملكة البحرين لتقديم مشاركة جيدة في دورة الألعاب الآسيوية رقم 19، المقرر إقامتها بمدينة هانجتشو الصينية، خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وحسمت اللجنة الأولمبية البحرينية قرارها بمشاركة 17 لعبة، هي: «كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، ألعاب القوى، كرة الطاولة، رفع الأثقال، الدراجات الهوائية، الشراع، التجديف، التايكوندو، الجودو، الجوجيتسو، المصارعة، الملاكمة، الألعاب الإلكترونية، الرماية».
ودائمًا ما يكون حصاد البحرين في دورات الألعاب الآسيوية، مرهونًا بتألق منتخب ألعاب القوى، الذي حقق العديد من الميداليات خلال الدورات الماضية. وعلى النقيض تأتي الألعاب الجماعية التي فقدت بريقها، باستثناء منتخب كرة اليد، الذي يعتبر صاحب أفضل مشاركة آسيوية للعبة جماعية، بعد تحقيقه المركز الثاني في الدورة السابقة.
الانطلاقة
مشوار المشاركات البحرينية في دورات الألعاب الآسيوية، انطلق في طهران خلال نسخة 1974، وخرج خالي الوفاض بعد أن أخفق من الحصول على أي ميدالية، واستمر ذلك في بانكوك 1978.
جاء ذلك قبل أن يحقق البرونزية في دورة نيودلهي عام 1982، وبعدها برونزيتين في دورة سوول عام 1986، ثم عاد بخفي حنين دون أي ميدالية في 3 دورات متتالية في بكين وهيروشيما وبانكوك أعوام 1990 و1994 و1998.
مشوار حافل
ارتفعت حصيلة المشاركة البحرينية في الألفية الجديدة، حيث حققت 7 ميداليات في دورة بوسان عام 2002، كانت من بينها 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.
كما حصدت 7 ميداليات ذهبية و9 فضيات و4 برونزيات في دورة الدوحة بقطر عام 2006، ثم 9 ميداليات في دورة جوانزو عام 2010، قبل أن يحصد 19 ميدالية في دورة أنشيون عام 2014 منها 9 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات.
وتعد أكبر حصيلة للمنتخبات البحرينية في دورات الألعاب الآسيوية كانت خلال النسخة الماضية عام 2018 بإندونيسيا -جاكرتا، حينما حصدت 24 ميدالية منها 10 ذهبيات و7 فضيات و7 برونزيات، وهي حصيلة وافرة تعتبر هي الأفضل في تاريخ البحرين.
رهان كبير
يراهن البحرين على حصيلة وافرة في النسخة المقبلة، حيث تتطلع المنتخبات البحرينية إلى حصد المزيد من الإنجازات وتسجيل رقم قياسي جديد من خلال المشاركة الواسعة.
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