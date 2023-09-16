منتخب البارا تيكواندو يستعد للعربية والبارالمبية الآسيوية

منتخب البارا تيكواندو يستعد للعربية والبارالمبية الآسيوية
التاريخ
9/16/2023 7:19:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
غادر منتخب البارا تيكواندو إلى الأردن، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة الأندية العربية للتيكواندو التي ستقام في مصر الشهر المقبل. يأتي ذلك ضمن جزء من خطة الإعداد الشاملة للمنتخب استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في هانغتشو 2022، والتي من المقرر أن تُقام في الصين في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر 2023. وقد تمكّن لاعب المنتخب من التأهل لهذا الحدث الهام بعد منافسة قوية مع سبعة لاعبين آخرين من القارة الآسيوية.
ويضم الوفد الذي سافر إلى الأردن فجر البنعلي، رئيسة الوفد وعضو مجلس الإدارة اللجنة البارالمبية والمدربة، والجراند ماستر توفيق نويصر، المدرب الرئيسي للمنتخب وعلي قرينيس، لاعب المنتخب الذي حقق التأهل.
يتطلع المنتخب إلى تحقيق نتائج جيدة في بطولة الأندية العربية، وتكوين خبرات قوية وتجربة قيمة تعزز فرصه في الألعاب البارالمبية الآسيوية القادمة. ويعكس مشاركة المنتخب في هذه البطولات التزامهم القوي ورغبتهم في تمثيل بلدهم على المستوى الدولي وتحقيق النجاحات الرياضية.
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