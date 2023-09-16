منتخب البارا تيكواندو يستعد للعربية والبارالمبية الآسيوية

غادر‭ ‬منتخب‭ ‬البارا‭ ‬تيكواندو‭ ‬إلى‭ ‬الأردن،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استعداداته‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬للتيكواندو‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬الإعداد‭ ‬الشاملة‭ ‬للمنتخب‭ ‬استعدادًا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تُقام‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬وقد‭ ‬تمكّن‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الهام‭ ‬بعد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬سبعة‭ ‬لاعبين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬الذي‭ ‬سافر‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬فجر‭ ‬البنعلي،‭ ‬رئيسة‭ ‬الوفد‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬والمدربة،‭ ‬والجراند‭ ‬ماستر‭ ‬توفيق‭ ‬نويصر،‭ ‬المدرب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمنتخب‭ ‬وعلي‭ ‬قرينيس،‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬التأهل‭.‬

يتطلع‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية،‭ ‬وتكوين‭ ‬خبرات‭ ‬قوية‭ ‬وتجربة‭ ‬قيمة‭ ‬تعزز‭ ‬فرصه‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬القادمة‭. ‬ويعكس‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬التزامهم‭ ‬القوي‭ ‬ورغبتهم‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬بلدهم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬الرياضية‭.‬