الموعد يقترب والذهبية طموح كرة اليد البحرينيةأيام معدودة تفصلنا عن انطلاق منافسات دورة الألعاب الآسيوية

الموعد يقترب والذهبية طموح كرة اليد البحرينيةأيام معدودة تفصلنا عن انطلاق منافسات دورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/16/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: حسن بو حسن
يدخل منتخب البحرين الوطني الأول لكرة اليد منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في الصين خلال الفترة من 23 سبتمبر – 8 أكتوبر القادمين بطموح معانقة الذهب، ومثل هذا الطموح عالي السقف هو مشروع وواقعي وملائم لمنتخب بحجم وبمكانة وتاريخ وقوة المنتخب البحريني التنافسية على المستوى الآسيوي عوضا عن العالمي الذي أظهر فيه منافسة مشرفة ومن ضمن الـ«توب تن»، ولا يخفى على جميع المراقبين ومتابعي ومحبي المنتخب البحريني أن سبق له إحراز فضية «أسياد جاكرتا 2018» كأول منتخب بحريني للعبة جماعية يحقق هذا الإنجاز الإقليمي، ويتصاعد طموحه اليوم في ظل التطور الفني الذي يشهده بتحقيق ما هو متقدم على إنجازه السابق.
ويبدأ منتخب البحرين الوطني الأول لكرة اليد مشواره في الدورة الآسيوية بمواجهة منتخب كازاخستان في يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، ويلعب المنتخب البحريني مباراته الثانية والأخيرة في دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة اليد مع منتخب أوزبكستان في يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، وسبق أن أجريت قرعة مسابقة لعبة كرة اليد بهذه الدورة وأوقعت المنتخب البحريني في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخب أوزبكستان ومنتخب كازاخستان، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الصين والكويت وتايلاند، وضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر وكوريا وهونغ كونغ، أما المجموعة الرابعة فقد ضمت أربعة مشاركين وهي منتخبات السعودية، إيران، منغوليا واليابان.
وبانضمام نجوم اللعبة المحترفين في الخارج والتحاقهم بالمنتخب العائد من معسكره التدريبي في المجر وهم كابتن المنتخب حسين الصياد، حارس المرمى محمد عبدالحسين، محمد حبيب وعلي عيد، تكتمل الصفوف ويبدأ الاستعداد للمغادرة إلى الصين بعد 3 أيام فقط وبالتحديد في مساء 20 سبتمبر الجاري، وسبق أن اختار الجهاز الفني للمنتخب 26 لاعبا في المرحلة الثانية لبرنامج الإعداد الخاص بالدورة الآسيوية، وضمت القائمة عبدالله علي، علي ميرزا، محمد حميد، علي محمود، حسن السماهيجي، علي العشيري، هشام أحمد، حسن مدن، حسين عبدالله، أحمد جلال، أحمد رضا، مجتبى الزيمور، صلاح عبدالجليل، جاسم خميس، منتظر إبراهيم، محمد حبيب ناصر، محمد عبدالحسين، عادل أفروز، حسن ميرزا، محمد ميرزا، أحمد المقابي، قاسم قمبر، حسين الصياد، علي عبدالقادر، علي عيد وكميل محفوظ.
وتبدو المجموعة الثالثة التي تضم منتخبنا ومنتخبي أوزبكستان وكازاخستان بمثابة محطة العبور الأولى نحو معانقة الذهب وتحقيق الحلم، ويدخل منتخب البحرين الوطني دور ألعاب القارة الصفراء تحت قيادة المدرب الآيسلندي آرون وهو واحد من أهم وأبرز المنتخبات المرشحة لنيل الميدالية الذهبية، وبدأ منتخب البحرين الذي سبق له وأن حلّ ثامنا على المستوى الدولي برنامجه الإعدادي الثاني الخاص بهذه المشاركة من خلال المعسكر التدريبي، وحيث انطلقت تدريباته في بدايات الإعداد على صالة الاتحاد بأم الحصم بحضور لافت وبمتابعة وإشراف المسئولين في الجهازين الإداري والفني وفي طليعتهم المدرب الوطني القدير عصام عبدالله ومدير المنتخبات إسماعيل باقر.
وعلى صعيد آخر تنتظر منتخبنا لكرة اليد استحقاقات قارية أخرى حيث أسفرت نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية لكرة اليد المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) عن وقوع منتخبنا الوطني الأول في المجموعة الثانية من التصفيات، وضمت المجموعة منتخبات البحرين، إيران، الكويت، أوزبكستان، اليابان وكازاخستان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر، السعودية، كوريا الجنوبية، الإمارات، الهند والصين، وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة التصفيات الآسيوية خلال الفترة من 18 – 28 أكتوبر القادم، ويتأهل المنتخب الحاصل على المركز الأول إلى تصفيات باريس مباشرة، فيما يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثاني الثالث إلى الملحق المؤهل إلى الأولمبياد والذي يقام في منتصف العام القادم في إحدى الدول الأوروبية.
وجدير ذكره أن منتخب البحرين حصل على المركز الأول في التصفيات الأولمبية الأخيرة التي أقيمت قبل أربع سنوات بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب كوريا الجنوبية، وعلى إثر ذلك حصل منتخبنا على بطاقة المشاركة التاريخية في أولمبياد طوكيو 2020 وحقق فيها المركز الثامن والذي عد حينها كأبرز إنجاز رياضي لمملكة البحرين على مستوى الألعاب الجماعية.
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