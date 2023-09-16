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الموعد يقترب والذهبية طموح كرة اليد البحرينيةأيام معدودة تفصلنا عن انطلاق منافسات دورة الألعاب الآسيوية

9/16/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬حسن‭ ‬بو‭ ‬حسن


يدخل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬ ‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادمين‭ ‬بطموح‭ ‬معانقة‭ ‬الذهب،‭ ‬ومثل‭ ‬هذا‭ ‬الطموح‭ ‬عالي‭ ‬السقف‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬وواقعي‭ ‬وملائم‭ ‬لمنتخب‭ ‬بحجم‭ ‬وبمكانة‭ ‬وتاريخ‭ ‬وقوة‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬التنافسية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الآسيوي‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬أظهر‭ ‬فيه‭ ‬منافسة‭ ‬مشرفة‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الـ«توب‭ ‬تن‮»‬،‭ ‬ولا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المراقبين‭ ‬ومتابعي‭ ‬ومحبي‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬أن‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬إحراز‭ ‬فضية‭ ‬‮«‬أسياد‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‮»‬‭ ‬كأول‭ ‬منتخب‭ ‬بحريني‭ ‬للعبة‭ ‬جماعية‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الإقليمي،‭ ‬ويتصاعد‭ ‬طموحه‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬بتحقيق‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬متقدم‭ ‬على‭ ‬إنجازه‭ ‬السابق‭.‬

ويبدأ‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الآسيوية‭ ‬بمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬كازاخستان‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬24‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ويلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬والأخيرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمسابقة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أجريت‭ ‬قرعة‭ ‬مسابقة‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بهذه‭ ‬الدورة‭ ‬وأوقعت‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬ومنتخب‭ ‬كازاخستان،‭ ‬بينما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬منتخبات‭ ‬الصين‭ ‬والكويت‭ ‬وتايلاند،‭ ‬وضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬قطر‭ ‬وكوريا‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬أما‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬فقد‭ ‬ضمت‭ ‬أربعة‭ ‬مشاركين‭ ‬وهي‭ ‬منتخبات‭ ‬السعودية،‭ ‬إيران،‭ ‬منغوليا‭ ‬واليابان‭.‬

وبانضمام‭ ‬نجوم‭ ‬اللعبة‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬والتحاقهم‭ ‬بالمنتخب‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬وهم‭ ‬كابتن‭ ‬المنتخب‭ ‬حسين‭ ‬الصياد،‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬وعلي‭ ‬عيد،‭ ‬تكتمل‭ ‬الصفوف‭ ‬ويبدأ‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمغادرة‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬مساء‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬اختار‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬26‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬لبرنامج‭ ‬الإعداد‭ ‬الخاص‭ ‬بالدورة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬عبدالله‭ ‬علي،‭ ‬علي‭ ‬ميرزا،‭ ‬محمد‭ ‬حميد،‭ ‬علي‭ ‬محمود،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬علي‭ ‬العشيري،‭ ‬هشام‭ ‬أحمد،‭ ‬حسن‭ ‬مدن،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال،‭ ‬أحمد‭ ‬رضا،‭ ‬مجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬صلاح‭ ‬عبدالجليل،‭ ‬جاسم‭ ‬خميس،‭ ‬منتظر‭ ‬إبراهيم،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬ناصر،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬عادل‭ ‬أفروز،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا،‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا،‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬حسين‭ ‬الصياد،‭ ‬علي‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬وكميل‭ ‬محفوظ‭.‬

وتبدو‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬منتخبنا‭ ‬ومنتخبي‭ ‬أوزبكستان‭ ‬وكازاخستان‭ ‬بمثابة‭ ‬محطة‭ ‬العبور‭ ‬الأولى‭ ‬نحو‭ ‬معانقة‭ ‬الذهب‭ ‬وتحقيق‭ ‬الحلم،‭ ‬ويدخل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬دور‭ ‬ألعاب‭ ‬القارة‭ ‬الصفراء‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬وهو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬المنتخبات‭ ‬المرشحة‭ ‬لنيل‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬وبدأ‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬وأن‭ ‬حلّ‭ ‬ثامنا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬برنامجه‭ ‬الإعدادي‭ ‬الثاني‭ ‬الخاص‭ ‬بهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي،‭ ‬وحيث‭ ‬انطلقت‭ ‬تدريباته‭ ‬في‭ ‬بدايات‭ ‬الإعداد‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬بحضور‭ ‬لافت‭ ‬وبمتابعة‭ ‬وإشراف‭ ‬المسئولين‭ ‬في‭ ‬الجهازين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬وفي‭ ‬طليعتهم‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬القدير‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬إسماعيل‭ ‬باقر‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬تنتظر‭ ‬منتخبنا‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬استحقاقات‭ ‬قارية‭ ‬أخرى‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬نتيجة‭ ‬قرعة‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ (‬باريس‭ ‬2024‭) ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬وضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬منتخبات‭ ‬البحرين،‭ ‬إيران،‭ ‬الكويت،‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬اليابان‭ ‬وكازاخستان،‭ ‬فيما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬قطر،‭ ‬السعودية،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬الإمارات،‭ ‬الهند‭ ‬والصين،‭ ‬وتستضيف‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬ ‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬ويتأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬تصفيات‭ ‬باريس‭ ‬مباشرة،‭ ‬فيما‭ ‬يتأهل‭ ‬المنتخبان‭ ‬الحاصلان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬الأولمبياد‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭.‬

وجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭ ‬حصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬المشاركة‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬2020‭ ‬وحقق‭ ‬فيها‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬والذي‭ ‬عد‭ ‬حينها‭ ‬كأبرز‭ ‬إنجاز‭ ‬رياضي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الألعاب‭ ‬الجماعية‭.‬

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