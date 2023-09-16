العجمي: قفزة هائلة وتصنيف تاريخي لمنتخب السلة

العجمي: قفزة هائلة وتصنيف تاريخي لمنتخب السلة
التاريخ
9/16/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشاد محمد العجمي مستشار سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد البحريني لكرة السلة بالمستويات اللافتة التي قدمها منتخبنا الوطني لكرة السلة في الفترة الماضية ونتج عنها تأهل منتخبنا إلى المرحلة الحاسمة والنهائية من تصفيات أولمبياد باريس 2024، وذلك لأول مرة في تاريخ كرة السلة البحرينية، الأمر الذي أدى إلى تحقيق قفزة هائلة في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا) حينما أصبح في المركز الـ69 على مستوى العالم، بعد أن كان في المركز الـ84 في التصنيف السابق.
وأكد العجمي أن هذا التقدم غير المسبوق في التصنيف الدولي لمنتخبنا ليكون ضمن أفضل ستة منتخبات تتطور وتُحقق قفزات في التصنيف على مستوى العالم جاء ليبرهن على مدى التطور الكبير الذي وصل إليه منتخبنا السلاوي، ويؤكد المستوى المتقدم الذي وصلت إليه لعبة كرة السلة البحرينية. وذكر العجمي أن هذا الانجاز الجديد لمنتخبنا الوطني لم يكن ليتحقق لولا الرعاية والاهتمام من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والدعم الكبير وغير المحدود من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وقال العجمي إن ما قدمه لاعبو منتخبنا في المرحلة الماضية يبعث على الفخر والاعتزاز بما تمتلكه البحرين من طاقات شبابية رياضية قادرة على تشريف المملكة في جميع المحافل عبر المستويات الفنية المتميزة والروح القتالية الكبيرة، مشيدا بجهود وتميز جميع اللاعبين.
وأضاف العجمي أن منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة تنتظره العديد من الاستحقاقات المهمة المقبلة التي يأمل من خلالها منتخبنا المضي قدما في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة والمخطط لها بإذن الله، مؤكدًا أن منتخبنا يمتلك لاعبين رجالا على قدر من المسؤولية العالية.
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