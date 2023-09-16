العجمي: قفزة هائلة وتصنيف تاريخي لمنتخب السلة

أشاد‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬مستشار‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالمستويات‭ ‬اللافتة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬ونتج‭ ‬عنها‭ ‬تأهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الحاسمة‭ ‬والنهائية‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬قفزة‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الجديد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬الفيبا‭) ‬حينما‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ69‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ84‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬السابق‭.‬

وأكد‭ ‬العجمي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولي‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬ليكون‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬تتطور‭ ‬وتُحقق‭ ‬قفزات‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬جاء‭ ‬ليبرهن‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬منتخبنا‭ ‬السلاوي،‭ ‬ويؤكد‭ ‬المستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭. ‬وذكر‭ ‬العجمي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬الجديد‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليتحقق‭ ‬لولا‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬والدعم‭ ‬الكبير‭ ‬وغير‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وقال‭ ‬العجمي‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬تمتلكه‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬طاقات‭ ‬شبابية‭ ‬رياضية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تشريف‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافل‭ ‬عبر‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬المتميزة‭ ‬والروح‭ ‬القتالية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬وتميز‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭.‬

وأضاف‭ ‬العجمي‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تنتظره‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬المهمة‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬يأمل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬منتخبنا‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬المرجوة‭ ‬والمخطط‭ ‬لها‭ ‬بإذن‭ ‬الله،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬يمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬رجالا‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬العالية‭.‬