منتخب الناشئين السلاوي يبدأ مشواره الآسيوي أمام الأردن

يبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬16‭ ‬عاماً‭ ‬بملاقاة‭ ‬نظيره‭ ‬الأردني‭ ‬عند‭ ‬الثانية‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬17‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬بوفدٍ‭ ‬يترأسه‭ ‬إحسان‭ ‬كازروني‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬ويضم‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬سفيان‭ ‬مرابط‭ ‬ومساعديه‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬وحسن‭ ‬عبدالله‭ ‬والإداري‭ ‬عبدالله‭ ‬عباس‭ ‬وأخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬جمعة‭ ‬الخنيزي،‭ ‬و12‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭: ‬علي‭ ‬ياسر‭ ‬ربيع،‭ ‬فيصل‭ ‬عبدالكريم‭ ‬العنزور،‭ ‬مهدي‭ ‬حبيب‭ ‬باقر،‭ ‬مجتبى‭ ‬محمود‭ ‬ريان،‭ ‬حسين‭ ‬عارف‭ ‬حاتم،‭ ‬علي‭ ‬محسن‭ ‬آل‭ ‬طوق،‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬السماهيجي،‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬السماهيجي،‭ ‬حسن‭ ‬حسين‭ ‬جميلة،‭ ‬دانيال‭ ‬محمد‭ ‬موسى،‭ ‬مهدي‭ ‬عصام‭ ‬حبيل‭ ‬وسلمان‭ ‬عبدالله‭ ‬نصيف‭. ‬وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬خاض‭ ‬معسكراً‭ ‬خارجياً‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬بتركيا‭ ‬لعب‭ ‬فيه‭ ‬عدة‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬وبعدها‭ ‬غادر‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭.‬

وسيكون‭ ‬لقاؤنا‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬عند‭ ‬الثانية‭ ‬والنصف‭ ‬ظهراً‭ ‬أيضاً،‭ ‬والثالث‭ ‬أمام‭ ‬نيوزلندا‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬30‭ ‬صباحاً،‭ ‬وجميع‭ ‬مباريات‭ ‬منتخبنا‭ ‬بصالة‭ ‬الريان‭. ‬ويتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرةً‭ ‬لربع‭ ‬النهائي،‭ ‬بينما‭ ‬يتأهل‭ ‬ثاني‭ ‬وثالث‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭.‬