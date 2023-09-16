منتخب الناشئين السلاوي يبدأ مشواره الآسيوي أمام الأردن

منتخب الناشئين السلاوي يبدأ مشواره الآسيوي أمام الأردن
التاريخ
9/16/2023 7:19:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين لكرة السلة مشواره في بطولة آسيا تحت 16 عاماً بملاقاة نظيره الأردني عند الثانية والنصف من ظهر اليوم الأحد 17 سبتمبر، وذلك على صالة نادي الريان بالعاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف البطولة وتستمر حتى يوم 24 سبتمبر الحالي.
وكان منتخبنا قد وصل إلى الدوحة بوفدٍ يترأسه إحسان كازروني عضو لجنة المنتخبات ويضم مدرب المنتخب سفيان مرابط ومساعديه هاني علم وحسن عبدالله والإداري عبدالله عباس وأخصائي العلاج الطبيعي جمعة الخنيزي، و12 لاعباً هم: علي ياسر ربيع، فيصل عبدالكريم العنزور، مهدي حبيب باقر، مجتبى محمود ريان، حسين عارف حاتم، علي محسن آل طوق، حسين علي السماهيجي، حسن علي السماهيجي، حسن حسين جميلة، دانيال محمد موسى، مهدي عصام حبيل وسلمان عبدالله نصيف. وكان منتخبنا قد خاض معسكراً خارجياً في اسطنبول بتركيا لعب فيه عدة مباريات ودية وعاد إلى البحرين وبعدها غادر إلى الدوحة.
وسيكون لقاؤنا الثاني مع كوريا يوم الاثنين عند الثانية والنصف ظهراً أيضاً، والثالث أمام نيوزلندا يوم 19 سبتمبر الساعة 11:30 صباحاً، وجميع مباريات منتخبنا بصالة الريان. ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً لربع النهائي، بينما يتأهل ثاني وثالث كل مجموعة للدور الثاني.
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