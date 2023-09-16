المنامة يغادر اليوم للمشاركة في كأس القارات بسنغافورة

المنامة يغادر اليوم للمشاركة في كأس القارات بسنغافورة
التاريخ
9/16/2023 7:19:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة اليوم الأحد إلى سنغافورة لخوض منافسات بطولة كأس الاتحاد الدولي لكرة السلة (انتركونتيننتال) التي ستقام في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.
وتضم بعثة الفريق كلا من أمين السر عبدالله عاشور وعضو مجلس الإدارة حسين بردستاني ورئيس الجهاز الفني والإداري محمد كازروني، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز أمير كازروني وسيد علي الموسوي، ومدرب الفريق لينوس غافرييل ومساعد المدرب اليوناني انستاسيوس ومساعد المدرب عمران عبدالرضا والمحلل الفني عمران حاجي والمعد البدني كوزمين رادور وأخصائي العلاج الطبيعي عبدالله الوطني، وعامل المهمات محمد شفيق، كما سيرافق البعثة المنسق الإعلامي محمود تقوي وعضو المركز الإعلامي بالنادي عبدالله عبيد.
وتتكون قائمة اللاعبين من حسن نوروز وحسين شاكر وأحمد سلمان رمضان وعلي حسين ومصطفى حسين ومحمد أمير وعمار حسين وأحمد أكبر ويوسف المرباطي، إضافةً إلى المحترفين الأمريكيين في صفوف الفريق سير دومينك وترافين و ويليامز.
وأوقعت القرعة فريق نادي المنامة ضمن المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب زيجيانغ الصيني وتيليكوم بون الألماني.
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