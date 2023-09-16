المنامة يغادر اليوم للمشاركة في كأس القارات بسنغافورة

تغادر‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬سنغافورة‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬انتركونتيننتال‭) ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتضم‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬عبدالله‭ ‬عاشور‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬حسين‭ ‬بردستاني‭ ‬ورئيس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬محمد‭ ‬كازروني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬الجهاز‭ ‬أمير‭ ‬كازروني‭ ‬وسيد‭ ‬علي‭ ‬الموسوي،‭ ‬ومدرب‭ ‬الفريق‭ ‬لينوس‭ ‬غافرييل‭ ‬ومساعد‭ ‬المدرب‭ ‬اليوناني‭ ‬انستاسيوس‭ ‬ومساعد‭ ‬المدرب‭ ‬عمران‭ ‬عبدالرضا‭ ‬والمحلل‭ ‬الفني‭ ‬عمران‭ ‬حاجي‭ ‬والمعد‭ ‬البدني‭ ‬كوزمين‭ ‬رادور‭ ‬وأخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬عبدالله‭ ‬الوطني،‭ ‬وعامل‭ ‬المهمات‭ ‬محمد‭ ‬شفيق،‭ ‬كما‭ ‬سيرافق‭ ‬البعثة‭ ‬المنسق‭ ‬الإعلامي‭ ‬محمود‭ ‬تقوي‭ ‬وعضو‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬بالنادي‭ ‬عبدالله‭ ‬عبيد‭.‬

وتتكون‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬نوروز‭ ‬وحسين‭ ‬شاكر‭ ‬وأحمد‭ ‬سلمان‭ ‬رمضان‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬وعمار‭ ‬حسين‭ ‬وأحمد‭ ‬أكبر‭ ‬ويوسف‭ ‬المرباطي،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬المحترفين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬سير‭ ‬دومينك‭ ‬وترافين‭ ‬و‭ ‬ويليامز‭.‬

وأوقعت‭ ‬القرعة‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زيجيانغ‭ ‬الصيني‭ ‬وتيليكوم‭ ‬بون‭ ‬الألماني‭.‬