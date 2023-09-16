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توقيف رجل تسلق جدار الإسطبلات الملكية لقصر باكنغهام

9/16/2023 7:19:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الشرطة في لندن إنها ألقت القبض على شاب في الساعات الأولى من صباح امس بعد رصده وهو يتسلق جدارا ليدخل الإسطبلات الملكية المجاورة لقصر باكنغهام.
وتلقى رجال الشرطة تقارير عن الرجل الذي يتسلق الجدار لدخول الإسطبلات الملكية الكائنة خلف حديقة القصر.
وقالت الشرطة إن شابا يبلغ من العمر 25 عاما ألقي القبض عليه خارج الإسطبلات الملكية المسؤولة عن ترتيب جميع رحلات السفر البرية للملك تشالز الثالث وأفراد العائلة المالكة، كما أن بها العربة الملكية الذهبية.
وأضافت الشرطة أنه تم القبض على الشاب بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وهو رهن الاحتجاز.

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