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ما سر غضب آمبر هيرد من إيلون ماسك؟

9/16/2023 7:19:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعدما أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر صورة للممثلة الأميركية آمبر هيرد أثناء فترة صداقتهما، كشفت الأخيرة أنها لم تعطه الإذن بمشاركة الصورة.
ولم تمنح هيرد الإذن لماسك بمشاركة صورة لها وهي ترتدي ملابس تنكرية، مثل شخصية «ميرسي» من لعبة الفيديو الشهيرة أوفرواتش، وفقا لما نقلته «العربية نت» عن موقع «pagesix».
وقال مصدر للموقع الإلكتروني، إن الممثلة «لم تمنح الإذن لإيلون باستخدام الصورة»، وكان من المفترض أن تظل «خاصة».
كذلك انزعجت هيرد لأن إيلون طلب منها عدة مرات التحدث إلى كاتب سيرته الذاتية والتر إيزاكسون، وهو ما «فعلته... احتراما لإيلون».
وتوضح هذه السيرة الذاتية بالتفصيل كيف طلب مؤسس شركة «تيسلا» من النجمة هيرد ارتداء الزي، وتقمص شخصية «ميرسي» من لعبة الفيديو الشهيرة.
وعلق ماسك على صورة النجمة قائلا: «لقد ارتدت زي ميرسي. كان رائعا»، ما أثار غضب المتابعين الذين وجهوا انتقادات لاذعة إلى رجل الأعمال الشهير.

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