الجنائية تطيح بـ 50 مروج خمور ومخالفا لقانون الإقامة

الجنائية تطيح بـ 50 مروج خمور ومخالفا لقانون الإقامة
التاريخ
9/16/2023 7:19:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
ضمن الجهود الأمنية والحملات المستمرة لقطاع الأمن الجنائي، شنت الإدارة العامة للمباحث، حملة أمنية في 4 مناطق وهي المهبولة والفحيحيل وخيطان والصليبخات أسفرت عن ضبط (23) شخصا من الجنسية الآسيوية وبحوزتهم (540) زجاجة خمر محلية الصنع.
وفي السياق نفسه، واستمرارا لرصد ومتابعة جميع الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكن رجال ادارة حماية الآداب العامة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 27 شخصا بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في عدد من المواقع ومعاهد المساج من مختلف الجنسيات مقابل مبالغ مالية في محافظة حولي ومنطقتي السالمية والمهبولة.
من جانبه، أوضح مصدر أمني لـ«الأنباء» ان جميع المتهمين في القضايا التي تم ضبطها أحيلوا الى جهة الاختصاص، مؤكدا أن الحملات الأمنية ضد المخالفين والخارجين على القانون مستمرة دون توقف.
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