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الجنائية تطيح بـ 50 مروج خمور ومخالفا لقانون الإقامة

9/16/2023 7:19:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
ضمن الجهود الأمنية والحملات المستمرة لقطاع الأمن الجنائي، شنت الإدارة العامة للمباحث، حملة أمنية في 4 مناطق وهي المهبولة والفحيحيل وخيطان والصليبخات أسفرت عن ضبط (23) شخصا من الجنسية الآسيوية وبحوزتهم (540) زجاجة خمر محلية الصنع.
وفي السياق نفسه، واستمرارا لرصد ومتابعة جميع الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكن رجال ادارة حماية الآداب العامة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 27 شخصا بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في عدد من المواقع ومعاهد المساج من مختلف الجنسيات مقابل مبالغ مالية في محافظة حولي ومنطقتي السالمية والمهبولة.
من جانبه، أوضح مصدر أمني لـ«الأنباء» ان جميع المتهمين في القضايا التي تم ضبطها أحيلوا الى جهة الاختصاص، مؤكدا أن الحملات الأمنية ضد المخالفين والخارجين على القانون مستمرة دون توقف.

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