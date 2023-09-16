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فنانون ناجحون في الزواج وهذه هي الوصفة!

9/16/2023 7:19:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - بولين فاضل
كثيرا ما راجت مقولة إن الزواج والفن لا يتفقان بدليل فشل الكثير من الزيجات وتعميم فكرة أن ما من حب يعلو على حب الفنان لفنه ومعجبيه، ولكن في المقابل، ثمة أمثلة كثيرة على فنانين مضت سنوات على زواجهم ويبدون مطمئنين إلى دوام صموده، فما السر وراء ذلك وما هي وصفتهم لضمان استمرار الزواج؟
البداية مع الفنان وليد توفيق المتزوج من ملكة جمال الكون سابقا جورجينا رزق منذ 33 سنة، فهو يختصر السر في استمرار زواجه بـ 3 كلمات هي الحب والاحترام والأولاد.
ويدين راغب علامة لزوجته جيهان بالفضل في استمرار زواجهما طوال هذه السنوات، وهو يؤكد أن زوجته تحاول تحمّل معجباته وعدم خلق عداوة بينها وبينهن، اذ يقول: «يوم تزوجنا قلت لها: يجب أن تحبي المعجبات مثلما أحبهم ويحبونني، وخليهم أصحابك وحبايبك، وبهذه الطريقة لن يؤثر شيء على علاقتنا الزوجية».
الممثلة ورد الخال المتزوجة منذ 7 سنوات من الموسيقي باسم رزق تبدو واثقة من أن زواجهما سيستمر لامتلاكهما النضوج الكافي والإرادة اللازمة لمداراة هذه العلاقة القائمة منذ البداية على الحب والتوافق والتفاهم. تقول ورد: «أعتقد أن التجارب أظهرت أن الزوجين اللذين لم ينجبا أطفالا يكون زواجهما أكثر متانة ولا شيء يهزه، فيما يلاحظ أن زيجات كثيرة انهارت بفعل مشاكل الأولاد والمسؤوليات والضغوط المترتبة على ذلك».
أما الممثلة ماغي بوغصن، فقد مضى 20 عاما على زواجها الثاني من المنتج جمال سنان الذي تصفه بالإنسان الطيب والمحب والشفاف.
وعن سر دوام زواجهما حتى اليوم، تقول: «الغرام القاتل هو أول ما جمعنا، أما اليوم فصفاتنا المشتركة هي التي توفر اتفاقنا وتفاهمنا على أشياء كثيرة».
الفنان وائل جسار من جهته والذي تزوج قبل 18 سنة على طريقة «الخطيفة» من ميراي مقدسي نظرا لمعارضة أهلها يؤكد أن زوجته كانت معه في حلو الحياة ومرها وقد تحدت الجميع من أجله.
ويضيف وائل: «حبي لزوجتي بلا حدود وهي حبي الأول والأخير، وأعتقد أن استمرار زواجنا يعود إلى هذا الحب الكبير والى إخلاص كل منا للآخر».
وتقر الفنانة كارول سماحة المتزوجة منذ 10 سنوات بأن الزواج صعب، لكنها محظوظة بعثورها على شريك طيب ويجيد التعامل معها، فلا يقيدها في ظل ثقة متبادلة.

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