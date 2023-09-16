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Rp3 الفرنسية سحرت الجمهور على عبدالحسين عبدالرضا

9/16/2023 7:19:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
استطاعت فرقة «Remi Panossian Trio» الفرنسية- والتي يطلق عليها البعض «RP3»- وهي واحدة من الفرق الموسيقية المميزة في مجال «الجاز»، أن تجذب الجمهور الكويتي بطريقة تواصلها الفريدة والديناميكية في أداء الموسيقى، وسحرته بمعزوفاتها التي تجمع بين التقنية الحديثة والابتكار الفني، وذلك خلال الحفل الذي أقامه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مساء الخميس الماضي، على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية، ضمن أنشطة مهرجان «صيفي ثقافي 15».
تتكون الفرقة من الثلاثي: ريمي بانوسيان (عازف البيانو)، ماكسيم ديل (الباص غيتار) وفريدريك بيتيبغيه (الدرامز)، والذين قدموا خلال الحفل مجموعة متنوعة من المعزوفات الموسيقية، بدءا من الأعمال التقليدية وصولا إلى التجارب الموسيقية المعاصرة، وتميز أداؤهم بالتناغم الرائع والقدرة على التعاون والتفاعل المتبادل أثناء العزف.
وعبر قائد الفرقة ريمي بانوسيان، في كلمة سريعة، عن سعادته بالتواجد في الكويت ولقاء الجمهور فيها، موجها الشكر للمجلس الوطني على الدعوة للمشاركة في «صيفي ثقافي»، ليقدم الثلاثي بعد ذلك مجموعة منتقاة من أعمال الفرقة الموسيقية، مثل: «Full buddah»، «Wisteria Forever»، «Monkey chicken»، «Junkie babies»، «Morning smile»، «Elbow sun»، «vengeance Tardi»، «Purple soul»، «Shikiori»، «think one thing»، وكان أداؤهم حماسيا ومبهجا يجمع بين اللحن العذب والتأثيرات الإلكترونية الابداعية.
يذكر انه مسرح عبدالحسين عبدالرضا استضاف قبل حفل فرقة «RP3»، ليلة موسيقية لعازف القانون التركي أيتش دوغان، وقدم خلالها عددا من الألحان الشرقية والغربية، وأيضا حفلا فنيا رائعا لفرقة مدرسة السريشتي الهندية، والتي أمتعت الجمهور باستعراضات فريدة من الرقص الكلاسيكي الهندي.

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