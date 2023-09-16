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أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل قريبا!

9/16/2023 7:19:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتوقع خبراء اقتصاديون أن تواصل أسعار النفط صعودها لتتجاوز مستويات 100 دولار للبرميل، وذلك في أعقاب موجة المكاسب التي حققها الخام خلال الأيام الماضية، حيث سجل أعلى مستوى له خلال العام الحالي مدعوما بتوقعات ارتفاع الطلب مع استمرار المنتجين الكبار في العالم تمسكهم بسياسة خفض الإنتاج من أجل الحفاظ على استقرار السوق.
وقال تقرير نشرته شبكة (CNBC) الأميركية، واطلعت عليه «العربية نت»، إن أسعار النفط قد تتجاوز قريبا مستويات فوق 100 دولار للبرميل، وذلك في أعقاب موجة المكاسب التي أوصلت النفط إلى أعلى مستوياته خلال العام الحالي 2023، وارتفعت عقود النفط بشكل حاد منذ شهر حتى الآن وتظل على مسار الأرباح لتحقيق أسبوعها الإيجابي الثالث على التوالي.
وقال محللون اقتصاديون وخبراء مختصون في أسواق الطاقة إن ارتفاع الأسعار يأتي وسط توقعات متزايدة بتقلص الإمدادات بعد أن تحركت السعودية وروسيا لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام.
وأعلنت السعودية، وهي أكبر منتج في «أوپيك»، في 5 سبتمبر الجاري أنها ستمدد خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، مع تعهد روسيا أيضا بخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام. وقال البلدان إنهما سيراجعان تخفيضاتهما الطوعية على أساس شهري.
وأشار المحللون في «بنك أوف أميركا» إلى أنهم يعتقدون الآن أن أسعار النفط قد ترتفع قريبا إلى ما يزيد على ثلاثة خانات، أي إلى فوق 100 دولار للبرميل.
وقال محللون بقيادة «فرانسيسكو بلانش» في مذكرة بحثية: «إذا حافظت أوپيك+ على تخفيضات العرض المستمرة حتى نهاية العام في ظل خلفية الطلب الإيجابي في آسيا، فإننا نعتقد الآن أن أسعار برنت قد ترتفع إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل قبل عام 2024».
وقال تاماس فارغا، من شركة وساطة النفط «بي في إم» إن القفزة نحو مستوى 100 دولار أمر «معقول»، مستشهدا بقيود الإنتاج من المملكة العربية السعودية وروسيا، والصيانة المقبلة لمصافي التكرير، والنقص الهيكلي في وقود الديزل في أوروبا، والإجماع المتزايد على أن دورة التشديد الحالية ستنتهي قريبا».
وقال فارغا: «ومع ذلك، فإن مثل هذا الارتفاع ينطوي أيضا على ضغوط تضخمية متجددة». وقال إن ذلك انعكس في بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، ما يشير إلى أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والطلب على النفط»، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن بي سي».
وأضاف: «لهذا السبب، أعتقد أن أي ارتفاع نحو 100 دولار سيكون قصير الأجل».
وحذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء من أن قيود الإنتاج التي فرضتها السعودية وروسيا ستؤدي على الأرجح إلى عجز كبير في السوق خلال الربع الرابع.
وقالت هيئة الطاقة في تقريرها الشهري عن النفط إن قيود الإنتاج التي فرضتها «أوپيك» والأعضاء من خارج «أوپيك» بما يزيد على 2.5 مليون برميل يوميا منذ بداية العام قد تم تعويضها حتى الآن من قبل أعضاء من خارج تحالف «أوپيك+» مثل الولايات المتحدة والبرازيل.

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