Sunday, 17 September 2023 05:38 GMT

تطوير وحدة إنتاج الهيدروجين في الزور بـ 150 مليون دولار

9/16/2023 7:19:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أنه تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض لمشروع تطوير تغذية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين بمصفاة الزور إلى 19 نوفمبر المقبل، علما أن الموعد الحالي ينتهي في 24 سبتمبر الجاري، وتبلغ ميزانية المشروع 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستغرق إنجازه 36 شهرا.
وقالت المجلة إنه في السابق تم تعديل الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمشروع من 20 يونيو إلى 24 سبتمبر.
وقالت المجلة إن نطاق العمل في المشروع المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد (EPC) يشمل الأعمال التي تغطي مرحلة ما قبل التشغيل وبدء التشغيل واختبار الجودة على النحو المفصل تاليا.
وكانت مجلة ميد قد ذكرت في يوليو الماضي أن 4 شركات كانت تستعد لتقديم عطاءات للحصول على العقد، وتشمل القائمة شركتين كويتيتين وثالثة هندية ورابعة صينية.
ويشمل نطاق عقد EPC الخاص بالمشروع الأعمال التالية إنشاء الوحدة 38 (مرافق الضغط)، بما في ذلك وصلات الأنابيب والوصلات إلى رؤوس العمليات والمرافق داخل صفوف الأنابيب المترابطة الحالية (الوحدة 74)، والتعديلات على الوحدة 33 (وحدة إنتاج الهيدروجين الحالية) والتوصيلات التابعة لها وإنشاء الوحدة 60 (وحدة توليد البخار) وبناء غلايتين جديدتين وإجراء التعديلات لتوسيع وحدة توليد البخار الحالية، بما في ذلك جميع الوصلات المرتبطة بها وبناء المرافق المرتبطة بها.

MENAFN16092023000130011022ID1107082890

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث