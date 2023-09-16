مليار دينار مشاريع النفط في 8 أشهر الأكبر منذ سنوات



يناير شهد أعلى قيمة للتعاقدات بـ 379.7 مليون دينار.. يليه شهر مارس بـ 233.5 مليوناً 75 مليون دينار قيمة أعلى عقد خلال الفترة.. يختص بخدمات الصيانة في منشآت الإنتاج



علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن شركة نفط الكويت أجرت تعاقدات بنحو مليار دينار (ما يعادل 3.3 مليارات دولار) خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 2023، إذ شهدت الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس من العام الحالي ترسية نفط الكويت لنحو 91 مناقصة وتعاقدا بقيمة إجمالية تصل إلى 985 مليون دينار، وهي الأكبر خلال السنوات الماضية التي شهدت تقليصا في حجم الانفاق.

وفي التفاصيل، أظهرت البيانات ان شركة نفط الكويت ماضية في تنفيذ مشاريعها الكبرى وذلك للوصول إلى خطط الكويت الموضوعة للوصول إلى الطاقة الانتاجية المقررة من النفط والغاز، كما ان عمليات التعاقد وترسية المشاريع تجد أهمية قصوى ومتابعة حثيثة من قبل الإدارة التنفيذية في الشركة وبتعلميات مباشرة من الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العيدان بضرورة تنفيذ المشاريع في موعدها ودون تأخير.

وبناء على البيانات فإن شهر يناير سجل أعلى قيمة تعاقدات خلال الفترة بواقع 379.7 مليون دينار، فيما حل شهر مارس ثانيا بتعاقدات بلغت قيمتها 233 مليون دينار، وجاء شهر أغسطس ثالثا بتعاقدات وصلت قيمتها إلى 154.57 مليون دينار، فيما حل شهر يونيو رابعا بتعاقدات بلغت قيمتها 115.7 مليون دينار، وشهر يوليو خامسا بـ59.6 مليون دينار.

وجاءت أعلى قيمة تعاقد خلال شهر أغسطس الماضي لأحد عقود خدمات الصيانة في منشآت الإنتاج والتي بلغت قيمتها 74.9 مليون دينار، يليها عقد في يناير الماضي بقيمة 68.5 مليون دينار ويعنى ببناء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في منطقة غرب الكويت، وثالثها عقد آخر خلال شهر مارس بـ 48 مليون دينار ويعنى بالتنقيب والنقل والحفر في منطقة جنوب الكويت، ورابع قيمة لعقد بذات الغرض في الشهر ذاته بـ 47.7 مليون دينار، بينما جاء العقد الخامس خلال الشهر ذاته ولذات الغرض بـ 47.35 مليون دينار.

يناير وفبراير

وتفصيليا، استحوذ شهر يناير من العام الحالي على أكبر عدد من التعاقدات بواقع 26 عقدا تشكل نحو 29% من إجمالي التعاقدات، فيما تصدر قيمة التعاقدات أيضا بنحو 379.7 مليون دينار تشكل ما نسبته 39% من إجمالي التعاقدات خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بينما استحوذ أعلى عقد خلال يناير على 18% من إجمالي قيمة التعاقدات بواقع 68.5 مليون دينار، وهو العقد الخاص ببناء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في منطقة غرب الكويت، وجاء ثاني أكبر عقد بقيمة 37.49 مليون دينار بنسبة 10% من إجمالي تعاقدات الشهر ويعنى بتوريد أبراك حفر عميق لعمليات الحفر بالشركة لكل مناطق الكويت، إلى ذلك سجل شهر فبراير أدنى معدل تعاقدات خلال الفترة الماضية، إذ تمت ترسية تعاقدين فقط بقيمة تصل إلى 3.3 ملايين دينار.

مارس وأبريل

سجل شهر مارس ثاني أعلى معدل تعاقدات خلال الأشهر الـ 8 الماضية، إذ بلغ عدد تعاقدات الشهر نحو 15 تعاقدا بنسبة 16.5% من إجمالي التعاقدات، بينما بلغت قيمة التعاقدات نحو 233.5 مليون دينار بنسبة 24% من إجمالي قيمة التعاقدات خلال الفترة الماضية، بينما جاء أكبر عقد خلال الشهر بقيمة 48 مليون دينار ويعنى بالتنقيب والنقل والحفر جنوب الكويت، بالإضافة إلى عقد آخر لذات الغرض بقيمة 47.69 مليون دينار، يأتي ذلك فيما حظي شهر أبريل بنحو 5 تعاقدات بقيمة إجمالية تصل إلى 13.54 مليون دينار وكان أعلى عقد فيها بقيمة 6.8 ملايين دينار لتوريد خدمات الأنظمة البترولية الموحدة.

مايو ويونيو

شهد شهرا مايو ويونيو نحو 17 تعاقدا، بقيمة إجمالية تصل إلى 140 مليون دينار، إذ حظي شهر مايو بنحو 8 تعاقدات بقيمة إجمالية تصل إلى 24.56 مليون دينار، وجاءت أكبر التعاقدات خلال الشهر بقيمة 8.63 مليون دينار لعقد توفير خدمات الطين للآبار الضحلة، بالإضافة إلى عقد آخر بقيمة 8.14 ملايين دينار لذات الغرض.

وشهد شهر يونيو 9 تعاقدات بقيمة إجمالية 115.77 مليون دينار جعلته رابع أكبر الشهور لجهة التعاقدات، إذ استحوذ على 11.75% من إجمالي التعاقدات، وكان أكبر تعاقد خلال هذا الشهر بقيمة 34.96 مليون دينار ويعنى بخدمات دعم ورش العمل، وعقد آخر بقيمة 23.94 مليون دينار يعنى بتشغيل وصيانة خدمات الزيت الثقيل في شمال الكويت.

يوليو وأغسطس

هذا وقد سجل شهرا يوليو وأغسطس 26 تعاقدا بقيمة إجمالية تصل إلى 214 مليون دينار، بينما حظي شهر يوليو بـ 13 تعاقدا بقيمة 59.65 مليون دينار، وجاء أعلى تعاقد منها بقيمة 18.38 مليون دينار والخاص بترقية محطات المياه، أما شهر أغسطس فقد سجل ثالث أعلى قيمة للتعاقدات خلال الأشهر الـ 8 الماضية بـ 13 تعاقدا بلغت قيمتها نحو 154.57 مليون دينار بما نسبته نحو 16% من إجمالي التعاقدات وكان أكبر التعاقدات بـ 74.89 مليون دينار ويختص بعقد خدمات الصيانة لمنشآت الإنتاج في مناطق شمال الكويت.

78 مليون دينار ترسيات وتمديدات وأوامر تغييرية نفطية

علمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على أوامر تغييرية وتمديدات وترسيات لمناقصات نفطية بقيمة تصل إلى 78 مليون دينار.

وتفصيليا، وافق جهاز المناقصات على تمديد عقد خدمات صيانة شاملة لمنشآت الغاز في جميع مناطق شركة نفط الكويت بـ 9.39 مليون دينار، كما وافق على الأمر التغييري الثاني وتمديد لمدة 62 يوما لأحد عقود المرافق الجوراسية بنحو 4.15 ملايين دينار، ما يعادل 13.67 مليون دولار، مع شركة شلمبرجير العالمية.

ووافق «المناقصات» على ترسية مناقصة تزويج خدمات صيانة للأسطول البحري للعمليات البحرية على إحدى الشركات بـ 19.87 مليون دينار، كما وافق على ترسية مناقصة خدمات دعم الصيانة لمرافق التصدير بـ 44.59 مليون دينار.