قطار العام الدراسي ينطلق اليوم مع الدوام المرن

تخصيص مهندس بكل منطقة لصيانة المدارس وافتتاح مدرستين في المرحلة الابتدائية بعد توقف لأكثر من 40 عاماً في «الديني»



عبدالعزيز الفضلي

ينطلق صباح اليوم قطار الدراسة بالتحاق طلبة الصف الأول ابتدائي، على أن يلحق بهم بقية زملائهم من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية الإثنين بينما يباشر رياض الأطفال دوامهم يوم الأربعاء المقبل.

ويعتبر اليوم هو أول أيام الدوام المرن الذي قامت وزارة التربية بتطبيقه على طلبة الابتدائي حيث حددت موعد طابور الصباح في السابعة و15 دقيقة وينتهي عند الساعة 1:15

أما توقيت الدوام المدرسي للمرحلة المتوسطة فيبدأ عند الساعة 7:30 على أن ينتهي في الساعة 1:40، بينما بدء الدوام المدرسي للمرحلة الثانوية سيكون من الساعة 7:45، وينتهي عند الساعة 1:55.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، أن وزارة التربية بجميع قطاعاتها ومناطقها التعليمية كانت في حالة استنفار تام لتجهيز مدارسها من ناحية توفير الكتب والأثاث والتكييف والصيانة بشكل عام، مشيرة الى ان الجهود مستمرة حتى منتصف ليل امس لإيصال الأثاث للمدارس خاصة الجديدة منها.

ويشهد العام الدراسي الحالي افتتاح مدرستين في المرحلة الابتدائية بعد توقف لأكثر من 40 عاما في التعليم الديني بمنطقة غرب عبدالله مبارك.

على صعيد متصل، خصصت وزارة التربية مهندسا للقيام بأعمال الصيانة في كل منطقة تعليمية، وقال وكيل قطاع المنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي في كتاب وجهه لوكيل التعليم العام وتلقت «الأنباء» نسخة منه: «انطلاقا من الدور المنوط بقطاع المنشآت التربوية والتخطيط تجاه المدارس والمناطق التعليمية وفق اختصاصاته،

سنرفق كشوفا بأسماء ومعلومات الاتصال بالمهندسين المختصين بأعمال الصيانة «مدني - كهرباء - تكييف» موزعين على كل المناطق التعليمية والمدارس التابعة لها، وذلك لضمان التواصل معهم في حال الحاجة الى خدمات الصيانة وتقديم الدعم وحل المشكلات التي قد تطرأ مع بداية العام الدراسي 2024/2023 ».

إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية اتخاذها كل التدابير والإجراءات الأمنية والمرورية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقال مدير إدارة التوعية المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور العميد نواف الحيان في تصريح لـ «كونا»، إنه تم عمل الصيانة اللازمة لجميع التقاطعات المرورية والكاميرات للتأكد من جاهزيتها.

وأضاف الحيان أن الإدارة العامة للمرور جهزت 500 دورية لتوزيعها على جميع المحافظات لاستقبال العام الدراسي، آملا السلامة والتوفيق للجميع.

ودعا إلى ضرورة التعاون مع رجال المرور والدوريات المنتشرة والمتواجدة على الطرق الرئيسية وفي المناطق الداخلية ومحيط المدارس والجامعات تجنبا للازدحام المروري.

وبحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات والإعلام الأمني، فقد وضعت وزارة الداخلية خطة توعوية سيتم تنفيذها طوال العام تحت شعار «على قلب واحد» تستهدف توعية الطلاب والطالبات بخطورة بعض الجرائم لاسيما المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها السلبية المدمرة الناجمة عن تعاطيها.

وأفادت بأن الخطة تشمل التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية وأنواعها وطرق مواجهتها وتعزيز الثقافة المرورية والالتزام بقانون المرور وعدم القيادة من دون رخصة والابتعاد عن الاستهتار والرعونة وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن والتسامح ونبذ العنف بجميع أشكاله وتشجيع الحوار والابتعاد عن ظاهرة التنمر والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.