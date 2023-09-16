عمداء كليات لـ الأنباء مستعدون للعام الجامعي والتوفيق للجميع





أعلن القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس عن أن إدارة الأمن والسلامة أتمت كافة الاستعدادات والترتيبات والإجراءات الإدارية والأمنية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأوضح أنه تم عقد اجتماع موسع ضم كلا من الجهاز الإشرافي والطاقم الأمني ومساعدي خدمات الأمن والسلامة بالإدارة والممرضين والممرضات التابعين لقسم السلامة، وتم استعراض ومناقشة كافة التجهيزات والأمور المتعلقة بمنظومة الأمن والسلامة بجميع المواقع الجامعية، وكيفية مواجهة المشاكل التي قد تحدث، والتأكيد على ضرورة الاستعداد التام وبذل المزيد من الجهد والعطاء مع بداية الفصل الدراسي الأول للمحافظة على النظام والحالة الأمنية والسلامة العامة بما يضمن أمن وسلامة الطلبة والهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة.

وأضاف أنه تم توزيع وإسناد المهام التنظيمية وآلية العمل على الكوادر الأمنية والإشرافية ومسؤولي الأمن بالمواقع استعدادا لاستقبال الأعداد الكبيرة من الطلبة والطالبات مع بداية أول يوم دراسي، كما تم تنظيم تواجد الجهاز الإشرافي في جميع المواقع الجامعية، وذلك لتنظيم عملية دخول السيارات إلى مواقف الحرم الجامعي ومتابعة أفراد الطاقم الأمني عن قرب وتوجيه الإرشادات الهامة لهم.

ولفت إلى أنه تم توجيه التعليمات لرجال الأمن والمشرفين بضرورة الاهتمام الخاص بفئة (ذوي الاحتياجات الخاصة)، والحرص على تقديم كافة المساعدات والتسهيلات المتاحة، والسماح لهم بالدخول بسياراتهم إلى أقرب موقف حتى يتمكنوا من الوصول إلى وجهاتهم بسهولة ويسر.

كما أفاد الخميس بأنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية لتوفير وفرز دوريات مرور للعمل على تنظيم حركة السير في الطرق المحيطة والمؤدية لجميع مواقع الجامعة، لتخفيف المعاناة والمشاكل المرورية بالطرق المحيطة بمدينة صباح السالم الجامعية، وتلافي الازدحام المروري وعدم تأخر الهيئة التدريسية والطلبة عن المحاضرات والموظفين عن عملهم.

وذكر أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية بجامعة الكويت لضمان تحقيق الأمن والسلامة المرورية بالتقاطعات والشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للمباني والكليات بمدينة صباح السالم الجامعية، والتأكد من عمل الإشارات المرورية حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق بالحرم الجامعي.

وأكد الخميس أن الحركة المرورية ستتم متابعتها بشكل مستمر والتعامل مع أي اختناقات مرورية لتلافي أي سلبيات يمكن أن تعيق انسيابية حركة السير أو تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، منبها إلى ضرورة اتباع القواعد وإرشادات المرور وتجنب الوقوف الخاطئ حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق.

وكشف عن تقديم خدمة المساعدة على الطريق مجانا لتلبية متطلبات سيارات مرتادي مدينة صباح السالم الجامعية التي تتعرض للأعطال المفاجئة على الطريق، وذلك بمجرد الاتصال على هاتف طوارئ الأمن والسلامة 24983333 والذي يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

وفيما يتعلق بالجانب التوعوي أوضح الخميس أن إدارة الأمن والسلامة مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة مع بدء العام الدراسي لإقامة المحاضرات والحملات التوعوية والبرامج التدريبية والتثقيفية والصحية، إلى جانب تنظيم الدورات وورش العمل الخاصة بمكافحة الحرائق وطرق استخدام مطفآت الحريق بهدف تعزيز الوعي بإجراءات السلامة وخطط التعامل مع الحالات الطارئة بمعدات الوقاية المناسبة.

وأضاف أن الإدارة قامت بإصدار العديد من الكتيبات التوعوية والمطويات والبروشورات الإرشادية لتوزيعها داخل الجامعة، ويأتي ذلك في إطار مواصلة إدارة الأمن والسلامة لجهودها الرامية لخدمة المجتمع الجامعي ونشر الثقافة والتوعية الصحية والسلامة الوقائية لدى منتسبي الجامعة.

من جانب آخر، أشار إلى أنه تم التأكد من عمل أجهزة ومعدات السلامة وصلاحية مطفآت الحريق من قبل مساعدي خدمات الأمن والسلامة في كافة المباني والمرافق الجامعية.

هذا، وقد أفاد بأنه تم تجهيز كافة العيادات الطبية وتزويدها بمواد ومستلزمات الإسعافات الأولية، وتوفير طاقم من الممرضين والممرضات موزعين على جميع العيادات الطبية بكافة مواقع جامعة الكويت لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة التي قد تحدث، إلى جانب توفير سيارات غولف لاستخدامها في نقل المرضى والحالات التي تستدعي سرعة النقل إلى أقرب عيادة طبية بمدينة صباح السالم الجامعية.

وأكد أن قسم إصدار التصاريح على أتم الاستعداد لإصدار تصاريح الدخول الخاصة بمواقف الطلبة بمواقع الجامعة المختلفة، إضافة إلى أن مكاتب إصدار الهويات الجامعية جاهزة لاستقبال الطلبة والطالبات وإصدار الهويات الجامعية لهم.

كما ذكر أنه في إطار سعي الإدارة لرفع مستوى السلامة والتأهب للمواقف الطارئة تم وضع برنامج زمني للإخلاءات من خلال لجنة الطوارئ بإدارة الأمن والسلامة كإجراء تدريبي للعاملين في جامعة الكويت بصفة خاصة ولجميع مرتادي الجامعة بصفة عامة، لتعريفهم بالآلية السليمة والآمنة في التعامل مع الأزمات والحوادث وتثقيفهم بإرشادات الإخلاء وذلك بهدف توفير بيئة جامعية آمنة وخالية من المخاطر.

ودعا الخميس جميع مرتادي جامعة الكويت إلى التعاون مع الجهاز الإشرافي والطاقم الأمني، وعدم التردد في الاتصال عند الضرورة على هاتف طوارئ الأمن والسلامة داخلي (83333) مباشر (24983333) والذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

