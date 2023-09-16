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عمداء كليات لـ الأنباء مستعدون للعام الجامعي والتوفيق للجميع

9/16/2023 7:19:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
تستقبل جامعة الكويت اليوم الأحد ما يقارب 43500 طالب وطالبة مع بداية انطلاق العام الجامعي الجديد 2024/2023، ويبلغ عدد الطلبة المستجدين 7533 طالبا وطالبة، موزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، حيث تم استكمال جداول الطلبة وعملية السحب والإضافة يوم الخميس الماضي.
وفي هذا الصدد، هيأت جامعة الكويت طاقاتها الإدارية والأكاديمية والفنية كافة عبر الإدارات والكليات ومراكز العمل بالجامعة لاستقبال الطلبة المستجدين والمستمرين، ولم تدخر جهدا في توفير المناخ الدراسي الملائم لطلبتها، وبذلت جهودا كبيرة لتأمين الخدمات المساندة منها تجهيز المباني والمختبرات والقاعات الدراسية والمواقف داخل الجامعة.
وبهذه المناسبة، تقدم مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فايز الظفيري بالتهنئة إلى الأسرة الجامعية كافة من أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والطلبة والهيئة الإدارية ولجميع منتسبي الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، متمنيا أن يكون عاما مميزا حافلا بالإنجازات على المستوى التعليمي والأكاديمي والطلابي.
وأعرب عن سعادته بأن يكون أول المهنئين بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024، مرحبا بأبنائه الطلاب والطالبات في جامعتهم التي تفخر بانتمائهم إليها، ودعاهم إلى الجد والاجتهاد والمثابرة منذ أول يوم من العام الدراسي بوصفهم أغلى استثمار للوطن وبهم تكون نهضته وتقدمه، مؤكدا أن جامعة الكويت تعول عليهم بأن يكونوا خير من يعبر عن رسالتها وأهدافها بطموحهم وتميزهم في الدراسة. وأكد الظفيري أن جامعة الكويت على امتداد مسيرتها واستمرارا لنهجها في حمل رسالة العلم والتعليم حريصة على توفير المناخ التعليمي الملائم لتنمية قدراتهم وتزويدهم بأدوات العلم والمعرفة، ليكونوا قادرين على مواكبة تطورات العصر ومواجهة تحدياته ليقينها بأنهم الدعامة الأولى للمجتمع، والركيزة التي من شأنها إحداث التأثير في المجتمع وتلبية احتياجاته في عدة مجالات تمثل أولوية وطنية.
وقد التقت «الأنباء» عددا من عمداء كليات جامعة الكويت الذين رحبوا بالطلبة المستمرين والمستجدين وكذلك بأعضاء هيئة التدريس في عام دراسي جديد وكشفوا لنا عن استعدادات كلياتهم لاستقبال العام الدراسي وإليكم التفاصيل:
كلية العلوم الإدارية
بداية أعلن عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف بجامعة الكويت د.عادل الوقيان عن استعداد الكلية لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، موضحا أن الكلية قد قفزت بأعداد المقبولين بنسبة 25% من 504 طلاب وطالبات للعام 2022/2023 إلى 635 طالبا وطالبة للعام الدراسي الجديد إضافة إلى 58 طالبا في برامج الدراسات العليا التي تقدمها الكلية.
وتابع انه تم تنظيم لقاء تنويري للطلبة المستجدين الأسبوع الماضي بالتعاون مع رابطة كلية العلوم الإدارية تحدث خلاله كل من العميد والعميد المساعد للشؤون الطلابية وممثلي الأقسام العلمية وركزوا على أهمية تخصصات العلوم الإدارية المختلفة وأهم محددات نجاح الطلاب في الحياة الجامعية المقبلة التي تنتظرهم إضافة إلى التركيز على الاستفادة من أساتذة الكلية وتشجيعهم على الانخراط في البرامج المختلفة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم مع أهمية مراعاة أخلاقيات الطالب الجامعي وتجنب الممارسات الضارة كالغش الدراسي بشتى أنواعه. وفي مقابل ذلك، عززت كلية العلوم الإدارية طاقمها التدريسي بانضمام 7 أساتذة جدد إلى الهيئة التدريسية للكلية ليصل الطاقم التدريسي إلى 127 عضو هيئة تدريس.
وفي إطار استعدادات الكلية لاستقبال الطلبة اليوم الأحد، ذكر الوقيان أن الكلية استكملت تشغيل المبنى الشمالي وتجهيز القاعات الدراسية والمختبرات والعمل على توفير المستلزمات الدراسية، إضافة إلى تنظيم عمليات السحب والإضافة في الأسبوع الأول من الدراسة بالتعاون الوثيق مع الإدارات الجامعية المختلفة التي لها دور أساسي في مساندة الكلية في تقديم خدماتها الأكاديمية والتعليمية.
كلية العلوم الاجتماعية
من ناحيتها، باركت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.مها السجاري للأسرة الجامعية بشكل عام ولأسرة كلية العلوم الاجتماعية بشكل خاص من أعضاء هيئة تدريس وطلبة وموظفين بمناسبة العام الدراسي الجديد 2023-2024، لافتة إلى ان الكلية أنهت كافة الاستعدادات من تجهيز القاعات الدراسية والمختبرات والمرافق التابعة للكلية من الكافتيريا واستراحة الطلبة والطالبات ومكتبة الطالب وغيرها من المرافق لاستقبال الطلبة والطالبات المستجدين والمستمرين وتم التأكيد كذلك على جهوزية العيادة الطبية في الكلية والمرسم الفني وأيضا مواقف السيارات واللوكرات.
وكشفت السجاري ان عدد الطلبة المقيدين بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت يبلغ 4108 وتم قبول 615 طالبا مستجدا ليبلغ العدد الإجمالي لطلبة وطالبات كلية العلوم الاجتماعية 4723 طالبا وطالبة بالكلية. وأفادت السجاري بأن الكلية قامت منذ أيام بتنظيم لقاء تنويري للطلبة المستجدين بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام العلمية لتعريف الطلبة بنظام الدراسة في الكلية وتم عمل زيارة ميدانية لهم في مرافق الكلية للتعرف عليها، متمنية للجميع التوفيق والنجاح.
وأكدت السجاري ضرورة الاستفادة من المرحلة الجامعية في اكتساب الكثير من الخبرات والمهارات ليس فقط العلمية وإنما أيضا العملية من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية والدورات التدريبية التي تقدمها الكلية على مدار العام الجامعي.
بدوره، هنأ القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة أ.د.ميثم خاجة في تصريح خاص لـ«الأنباء» جميع منتسبي جامعة الكويت وعلى الأخص كلية الصيدلة بأعضاء هيئة تدريسها وطلابها وموظفيها.
وقال خاجة: تفخر كلية الصيدلة بجامعة الكويت بوجود عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة على قدر عال من العلم والمعرفة والخبرة التدريسية لكي يساهموا في تطوير البرامج الدراسية التي تتناسب مع تطور علم ودراسة ومهنة الصيدلة في العالم وإعطاء أفضل المعلومات الحديثة للطلبة من خلال البحث العلمي ومن خلال المعلومات المبنية على الأبحاث العلمية والدليل والبرهان. وذكر خاجة ان كلية الصيدلة تقوم حاليا بطرح برنامج «الدكتور في الصيدلة» ويوجد لديها كذلك برنامج الماجستير في العلوم الصيدلانية الذي تم إنشاؤه عام 2016م وهناك أيضا توجه على استحداث برنامج الدكتوراه في العلوم الصيدلانية الذي نأمل ان يرى النور قريبا، وأفاد خاجة بأن كلية الصيدلة من خلال الإدارة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإداريين هم في أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد من خلال تهيئة الأجواء المناسبة في القاعات الدراسية والمختبرات ومراكز التدريب الميداني، مؤكدا ان أبواب العمادة دوما مفتوحة أمام الطلبة، آملا لهم عاما دراسيا مليئا بالإنجازات وأن يساهموا في القريب العاجل في بناء وتطور المنظومة الصحية في الكويت على أعلى المستويات.


تجهيز كافة العيادات الطبية وتزويدها بمواد ومستلزمات الإسعافات الأولية القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة: اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية لضمان تحقيق الأمن والسلامة المرورية بالطرق المؤدية للمباني والكليات بمدينة صباح السالم الجامعية

أعلن القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس عن أن إدارة الأمن والسلامة أتمت كافة الاستعدادات والترتيبات والإجراءات الإدارية والأمنية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024.
وأوضح أنه تم عقد اجتماع موسع ضم كلا من الجهاز الإشرافي والطاقم الأمني ومساعدي خدمات الأمن والسلامة بالإدارة والممرضين والممرضات التابعين لقسم السلامة، وتم استعراض ومناقشة كافة التجهيزات والأمور المتعلقة بمنظومة الأمن والسلامة بجميع المواقع الجامعية، وكيفية مواجهة المشاكل التي قد تحدث، والتأكيد على ضرورة الاستعداد التام وبذل المزيد من الجهد والعطاء مع بداية الفصل الدراسي الأول للمحافظة على النظام والحالة الأمنية والسلامة العامة بما يضمن أمن وسلامة الطلبة والهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة.
وأضاف أنه تم توزيع وإسناد المهام التنظيمية وآلية العمل على الكوادر الأمنية والإشرافية ومسؤولي الأمن بالمواقع استعدادا لاستقبال الأعداد الكبيرة من الطلبة والطالبات مع بداية أول يوم دراسي، كما تم تنظيم تواجد الجهاز الإشرافي في جميع المواقع الجامعية، وذلك لتنظيم عملية دخول السيارات إلى مواقف الحرم الجامعي ومتابعة أفراد الطاقم الأمني عن قرب وتوجيه الإرشادات الهامة لهم.
ولفت إلى أنه تم توجيه التعليمات لرجال الأمن والمشرفين بضرورة الاهتمام الخاص بفئة (ذوي الاحتياجات الخاصة)، والحرص على تقديم كافة المساعدات والتسهيلات المتاحة، والسماح لهم بالدخول بسياراتهم إلى أقرب موقف حتى يتمكنوا من الوصول إلى وجهاتهم بسهولة ويسر.
كما أفاد الخميس بأنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية لتوفير وفرز دوريات مرور للعمل على تنظيم حركة السير في الطرق المحيطة والمؤدية لجميع مواقع الجامعة، لتخفيف المعاناة والمشاكل المرورية بالطرق المحيطة بمدينة صباح السالم الجامعية، وتلافي الازدحام المروري وعدم تأخر الهيئة التدريسية والطلبة عن المحاضرات والموظفين عن عملهم.
وذكر أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية بجامعة الكويت لضمان تحقيق الأمن والسلامة المرورية بالتقاطعات والشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للمباني والكليات بمدينة صباح السالم الجامعية، والتأكد من عمل الإشارات المرورية حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق بالحرم الجامعي.
وأكد الخميس أن الحركة المرورية ستتم متابعتها بشكل مستمر والتعامل مع أي اختناقات مرورية لتلافي أي سلبيات يمكن أن تعيق انسيابية حركة السير أو تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، منبها إلى ضرورة اتباع القواعد وإرشادات المرور وتجنب الوقوف الخاطئ حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق.
وكشف عن تقديم خدمة المساعدة على الطريق مجانا لتلبية متطلبات سيارات مرتادي مدينة صباح السالم الجامعية التي تتعرض للأعطال المفاجئة على الطريق، وذلك بمجرد الاتصال على هاتف طوارئ الأمن والسلامة 24983333 والذي يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.
وفيما يتعلق بالجانب التوعوي أوضح الخميس أن إدارة الأمن والسلامة مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة مع بدء العام الدراسي لإقامة المحاضرات والحملات التوعوية والبرامج التدريبية والتثقيفية والصحية، إلى جانب تنظيم الدورات وورش العمل الخاصة بمكافحة الحرائق وطرق استخدام مطفآت الحريق بهدف تعزيز الوعي بإجراءات السلامة وخطط التعامل مع الحالات الطارئة بمعدات الوقاية المناسبة.
وأضاف أن الإدارة قامت بإصدار العديد من الكتيبات التوعوية والمطويات والبروشورات الإرشادية لتوزيعها داخل الجامعة، ويأتي ذلك في إطار مواصلة إدارة الأمن والسلامة لجهودها الرامية لخدمة المجتمع الجامعي ونشر الثقافة والتوعية الصحية والسلامة الوقائية لدى منتسبي الجامعة.
من جانب آخر، أشار إلى أنه تم التأكد من عمل أجهزة ومعدات السلامة وصلاحية مطفآت الحريق من قبل مساعدي خدمات الأمن والسلامة في كافة المباني والمرافق الجامعية.
هذا، وقد أفاد بأنه تم تجهيز كافة العيادات الطبية وتزويدها بمواد ومستلزمات الإسعافات الأولية، وتوفير طاقم من الممرضين والممرضات موزعين على جميع العيادات الطبية بكافة مواقع جامعة الكويت لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة التي قد تحدث، إلى جانب توفير سيارات غولف لاستخدامها في نقل المرضى والحالات التي تستدعي سرعة النقل إلى أقرب عيادة طبية بمدينة صباح السالم الجامعية.
وأكد أن قسم إصدار التصاريح على أتم الاستعداد لإصدار تصاريح الدخول الخاصة بمواقف الطلبة بمواقع الجامعة المختلفة، إضافة إلى أن مكاتب إصدار الهويات الجامعية جاهزة لاستقبال الطلبة والطالبات وإصدار الهويات الجامعية لهم.
كما ذكر أنه في إطار سعي الإدارة لرفع مستوى السلامة والتأهب للمواقف الطارئة تم وضع برنامج زمني للإخلاءات من خلال لجنة الطوارئ بإدارة الأمن والسلامة كإجراء تدريبي للعاملين في جامعة الكويت بصفة خاصة ولجميع مرتادي الجامعة بصفة عامة، لتعريفهم بالآلية السليمة والآمنة في التعامل مع الأزمات والحوادث وتثقيفهم بإرشادات الإخلاء وذلك بهدف توفير بيئة جامعية آمنة وخالية من المخاطر.
ودعا الخميس جميع مرتادي جامعة الكويت إلى التعاون مع الجهاز الإشرافي والطاقم الأمني، وعدم التردد في الاتصال عند الضرورة على هاتف طوارئ الأمن والسلامة داخلي (83333) مباشر (24983333) والذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

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