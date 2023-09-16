بالفيديو المهندسين نظمت السلامة في بيئة التعليم توعية الطلبة بسبل الوقاية من المخاطر



الشدوخي: «المهندسين» حريصة على توعية الطلبة بالصحة والسلامة قبل الموسم الدراسي البيدان: «الداخلية» ساهمت في التوعية بقوانين المرور وتعزيز السلامة على الطرقات



عاطف رمضان

نظّمت جمعية المهندسين الكويتية حملة توعوية بعنوان «السلامة في بيئة التعليم» وذلك بمجمع الأفنيوز يومي 15 و16 سبتمبر وذلك بمشاركة وزراتي الداخلية والصحة وقوة الاطفاء العام والجمعية الأميركية لمحترفي السلامة بالكويت، حيث استهدفت الحملة سبل تحقيق السلامة في مختلف المؤسسات التعليمية.

وعلى هامش الفعاليات، أكدت نائبة رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية في جمعية المهندسين م.حنان المحمد في تصريح لـ«الأنباء» إن الحملة تستهدف فئات مختلفة منها الطلبة وأولياء الأمور والادارات التعليمية والعاملون في المدارس وذلك لتحقيق السلامة في هذه المنشآت من الحضانة الى الجامعة.

وقالت المحمد إن الحملة تستهدف أيضا تقليل المخاطر ومنها الكهربائية وتداول المواد الكيماوية ومواد التنظيف، وحالات السقوط من العلو والانزلاق والتعثر أو المخاطر التي تحدث خلال ممارسة الانشطة الرياضية.

من جانبها، بينت رئيسة لجنة العلاقات العامة في جمعية المهندسين م.أميرة الشدوخي ان الهدف من مشاركة الجمعية في هذه الحملة حرصها على توعية وتثقيف الجمهور والطلبة بأساليب الصحة والسلامة قبل بداية الموسم الدراسي.

بدوره، ذكر م.فواز العنزي من جمعية المهندسين انها حريصة على تحقيق السلامة في بيئة التعليم وتجنب المخاطر التي قد تحدث في المنشآت التعليمية والجامعات، معربا عن شكر مجلس إدارة الجمعية للجهات المشاركة في الحملة.

من جهته، قال رئيس قسم العلاقات الخارجية في الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية المقدم تركي البيدان ان الحملة التوعوية فرصة مهمة لتعزيز الوعي بأهمية السلامة والثقافة المرورية بين أفراد المجتمع.

وأوضح ان هدف الوزارة من خلال مشاركتها في هذه الفعالية تقديم المعلومات والتوعية حول قوانين وإجراءات المرور وتعزيز السلامة على الطرقات، مبينا ان الوزارة قدمت النصائح والإرشادات للسائقين والمشاة للمساهمة في خفض حوادث السير والحفاظ على سلامة الجميع.

من ناحيته، قال النقيب محمد أسيري من قسم التوعية والارشاد بإدارة العلاقات العامة والاعلام في قوة الاطفاء العام ان «الاطفاء» شاركت في الحملة من خلال بوث توعوي تم من خلاله التواصل مع الجمهور والرد على استفساراتهم وتوعيتهم بكيفية استخدام مطفأة الحريق وأهمية كاشف الدخان والغاز.

وأضاف أنه تم خلال هذه الحملة توعية الطلبة وتثقيفهم بكيفية الاخلاء في حالات الطوارئ والاتصال على هاتف الطوارئ رقم 112، مضيفا ان «الإطفاء» تشارك في حملات توعوية على مدار السنة بما يتناسب مع شتى المواسم منها حملات للوقاية من حوادث الغرق خلال موسم الصيف وكذلك خلال فصل الشتاء فيما يخص المخيمات والوقاية من الحرائق، بالإضافة الى حملة التوعية للطلبة والطالبات والطاقم التعليمي عن كيفية تفادي الحوادث والحرائق.

وفي السياق، قالت بتول خلف فني متقدم طوارئ طبية من وزارة الصحة إن الوزارة شاركت في الحملة بهدف توعية المجتمع خاصة في المدارس والجامعات بالحالات الحرجة التي تؤدي إلى الاختناق وتوقف القلب وغيرها من الحالات المرضية التي قد يتعرضون لها خلال العام الدراسي.

كما لفتت رئيسة قسم لجنة الطلبة في الجمعية الاميركية لمحترفي السلامة بالكويت م.نور الصدي ان الجمعية شاركت في الحملة بهدف توعية وتثقيف الاطفال بوسائل الأمان ومنها على سبيل المثال كيفية ربط حزام الامان وحمل الاشياء بالطرق الصحيحة والجلوس بالوضع السليم.