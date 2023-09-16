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بالفيديو الدراسات التجارية بنات كرمت عميدها السابق أحمد الحنيان

9/16/2023 7:19:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
في لمسة وفاء نظم أعضاء هيئة التدريس والإداريين بكلية الدراسات التجارية بنات حفلا لتكريم عميد الكلية السابق د.أحمد الحنيان في مبنى الكلية بمنطقة العارضية، حيث ألقى الحضور كلمات شكر وامتنان لإنجازات العميد السابق وتقدير لكل ما قام به خلال فترة توليه منصبه، ومن ثم قدم له مساعد العميد بالشؤون الأكاديمية أ.د.فيصل الحماد درعا تذكارية وهدية مع كتاب شكر وتقدير تضمن أسماء كافة العاملين معه بمختلف مواقعهم.
وألقى العميد السابق لكلية الدراسات التجارية بنات، وعضو هيئة تدريس بقسم الحاسب الآلي د.أحمد الحنيان كلمة ثمن خلالها ما قام به الزملاء، وقال في تصريح لـ «الأنباء» تمت دعوتي إلى الكلية من أجل بعض الأعمال الإدارية ولكنني فوجئت بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، حيث كانت مفاجأة بتواجد الجميع معا، ولا أستطيع وصف الشعور الذي انتابني خاصة مع الكلمات التي قيلت في حقي في الوقت الذي أترك فيه مؤسسة أكاديمية كقيادي وعميد للكلية بعد فترة من العمل والإنجازات.
وأضاف: هذه سنة الحياة خاصة بالعمل الأكاديمي، حيث الأبحاث والتدريس وخدمة المجتمع، معربا عن سعادته بكل من حوله من الزملاء، والمشاعر بقلبه لترك هذا المكان، واستدرك: ولكن الشعور الأجمل هو الكلمات والشكر والثناء الذي سمعته، مشيرا إلى انه سيتفرغ للعمل الأكاديمي والأبحاث وخدمة المجتمع والإسهامات المعرفية في كافة مجالات الحياة بالأخص في المجال التقني والإداري والتجاري.
من جانبها، قالت المدرس وعضو هيئة التدريس بقسم الإدارة، موضي العجمي شهدنا تكريم د.أحمد الحنيان وهو معلم من معالم كلية الدراسات التجارية، حيث قدم إنجازات عظيمة خلال 4 سنوات وهي فترة تكليفه بمنصب العميد، ومن أهم إنجازاته أنه طور واستحدث برامج مع فريق عمل متمكن، كما دعم الأبحاث العلمية في كلية الدراسات التجارية، مضيفة: خلال هذه السنوات اصبحت هناك نقلة نوعية كبيرة، حيث أصبح للكلية اعتماد أكاديمي من أعلى المنظمات العالمية، كما أصبح بالكلية مناهج متطورة من حيث دعم جودة التعليم بالكويت.
وأضافت: اننا جميعا نقدم الشكر والامتنان للتعامل الراقي مع هذا الإنسان الذي قلما يجود الزمان بمثله، ونحن كأعضاء هيئة تدريس وإداريين تشرفنا بالعمل معهم وكلنا فخر، اننا عملنا مع هذا المخضرم صاحب الرؤية التي من خلالها قاد الكلية الى النجاح والإنجازات التي نعيشها كذلك التي سنستمر بالعمل بها الى الأعلى.

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