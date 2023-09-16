الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على حكم الاتحادية العليا حول اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله

سالم العبدالله بحث مع السفيرة البريطانية والقائم بالأعمال الأميركي التطورات الإقليمية والدولية



اجتمع مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر في ديوان عام وزارة الخارجية مع سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي، حيث سلم السفير البكر مذكرة احتجاج الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية مع سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وخاصة ما يتعلق بحكم المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 والتصديق عليها من قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

من جانب آخر، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الكويت بيليندا لويس، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما التقى الشيخ سالم العبدالله القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت جيمس هولتسنايدر، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.