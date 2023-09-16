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إعادة دراسة جدوى إنشاء منطقة صناعية بترولية في الأحمدي

9/16/2023 7:19:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» أن القطاع النفطي سيقوم بإعادة دراسة جدوى إنشاء منطقة صناعية بترولية في الأحمدي. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن مؤسسة البترول الكويتية تنوي تخصيص مساحة تقدر بنحو 10 كم٢ مربع لإقامة المنطقة الصناعية البترولية، وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص في أنشطة القطاع النفطي مثل إقامة مصانع لمنتجات لاحقة ناتجة من نشاط التكرير والبتروكيماويات. وكانت دراسات الجدوى السابقة التي نفذتها «البترول» وشركاتها قد توقعت أن تكون للمنطقة الصناعية قيمة مضافة في النمو الاقتصادي المحلي بحدود 4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأولى من الإنشاء وتوفير نحو 1300 فرصة عمل للمواطنين. ومن المقرر أن تقوم «البترول» بعملية تأهيل مسبق للشركات الراغبة في المشاركة، على أن يكون آخر موعد للتقديم 3 أكتوبر المقبل.

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