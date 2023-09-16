عامر العجمي وكيلا مساعدا في قطاع الناطق الرسمي للحكومة
التاريخ
9/16/2023 7:19:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعيين وكيل وزارة مساعد في قطاع الناطق الرسمي للحكومة بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وجاء في المرسوم: مادة أولى: يُعين عامر محمد هذيلي العجمي - في قطاع الناطق الرسمي للحكومة بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء - بدرجة وكيل وزارة مساعد.
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