نظام التوظيف الآلي كامل السرية لا يمكن اختراقه نهائيا



21.8 ألف درجة وظيفية جديدة .. لتعيين المواطنين

وزعت على الوزارات والجهات والمؤسسات التابعة على أن يتم إبلاغ "الديوان" بنوعية وأعداد الاحتياجات 481.8 مليون دينار لتغطية بيع الإجازات

للعام

2023

مريم بندق

أكدت مصادر أن نظام التوظيف الآلي لديوان الخدمة المدنية كامل السرية، ولا يمكن اختراقه نهائيا، حيث يخصص لكل مواطن باحث عن عمل رقم سري يباشر من خلاله التعامل من خلال موقع «الديوان». وقالت إنه بعد التسجيل بنجاح وإرسال «الديوان» الرقم السري برسالة نصية إلى هاتف المواطن المسجل المنتظر الترشيح للعمل، فإن أي تعديل على بيانات المواطنين لا يتم إلا بحضور صاحب الشأن شخصيا وتقديم طلب رسمي في الإدارة المختصة بـ «الديوان». من جانبها، أوضحت مصادر أخرى انه تم اعتماد 21.815 درجة وظيفية جديدة لتعيين الكويتيين، وتم توزيعها على الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية وليس ديوان الخدمة المدنية، على أن تتولى كل جهة إبلاغ «الديوان» بنوعية وأعداد احتياجاتها. وفي سياق متصل، بينت المصادر أنه تم اعتماد مبلغ 481.8 مليون دينار لتغطية بيع الإجازات للعام 2023. وذكرت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية‬ يواصل التدقيق على بيانات ومستندات الباحثين عن عمل الذين تم تسجيلهم في المرحلة الـ 84 للتوظيف، والتي أغلق باب التسجيل فيها أمس الأول بهدف استكمال أي مستند.





" الديوان " : انتهاء موعد تسجيل الباحثين عن عمل ومواصلة التدقيق على المستندات



أعلن ديوان الخدمة المدنية‬⁩ ، أن أمس الأول الجمعة كان ‏آخر موعد لتسجيل الباحثين عن عمل ‏ ، ويواصل الديوان التدقيق

على

المستندات

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