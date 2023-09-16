نواب يحذرون من عدم تطبيق منع الاختلاط

وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير ان تطبيق القانون قضية مبدئية لا تخضع للأهواء الشخصية، ولا المزايدات الجانبية، ‏لذلك يجب تطبيق قانون منع الاختلاط، دون وضع عراقيل لعدم تطبيقه، فمن كان جادا في تطبيق ما يرضي الله فسيجد منه سبحانه وتعالى كل العون والتأييد لتحقيق ذلك.

من جهته، قال النائب د.فلاح الهاجري إن قضية ‫إلغاء الشعب المختلطة‬ هي مبدأ محسوم بقوانين مسبقة. وأضاف: لن نغفل عن مشكلة الشعب الدراسية، فمستقبل الطلبة محل تقدير واهتمام، ‏ولن نكون عائقا لتطبيق قانون توافقت عليه الرغبة الشعبية وأحكام الشريعة الإسلامية.

وقال النائب د.مبارك الطشه مخاطبا وزير التربية: القانون رقم 24/1996 ينص صراحة على فصل شعب الطلبة عن الطالبات نصا صريحا ونافذا ولا يحتاج إلى تأويل.

وأضاف: نشيد بتعهداتكم والقيادات الجامعية في تطبيق القانون، وأي تراجع عن هذا القرار هو بمنزلة نقض للعهد وخضوع لمخالفة القانون، لذلك يجب أن تكون المحاسبة على عدم تطبيق القانون أو تعطيله. وحذر النائب فايز الجمهور وزير التربية من الرجوع أو التنازل عن قرار الفصل بين الجنسين وعدم تطبيق منع الاختلاط بالجامعة بسبب الضغوط التي تمارس عليه.

من جهته، قال النائب محمد هايف: ان العميد المساعد في كلية الحقوق هو من تسبب بحدوث أزمة «الشعب المختلطة» وليس تطبيق قانون «منع الاختلاط».

وحول ما يشاع بأن وزير التربية قد رضخ لضغوط النواب، رد هايف متسائلا: هل تطبيق القانون والالتزام به يعتبر رضوخا؟! وزاد: المشكلة في فتح شعب مختلطة في كلية الحقوق.

وقال النائب خالد الطمار: نؤيد التزام مدير الجامعة بما تم الاتفاق عليه بإعادة فصل الشعب وأن المباني مصممة أساسا لذلك مع عدم الإضرار بالطلبة. بدوره، النائب فهد المسعود رحب ودعم تطبيق قانون منع الاختلاط، وأضاف: أثمن دور وزير التربية ومدير جامعة الكويت.

وقال النائب حمد العبيد: نؤيد التزام مدير الجامعة بما تم الاتفاق عليه في اللجنة من إعادة فصل الشعب، خصوصا أن المباني مصممة أساسا للفصل بين الجنسين.

وأضاف: أكدنا في اللجنة على إدارة الجامعة اتخاذ الإجراءات الإدارية لضمان عدم الإضرار بالطلبة.

من جانبها، أكدت النائبة د.جنان بوشهري انها ستقدم اليوم الأحد تعديلا تشريعيا يلغي قانون منع التعليم المشترك، وتترك الأمور التنظيمية داخل القاعات للإدارات الجامعية وهيئة التطبيقي، علاوة على طرح شعب دراسية متنوعة ما بين مشتركة ومنفصلة وفق المتطلبات التعليمية والأكاديمية وبما لا يضر مصلحة الطلبة، على أن تترك حرية الاختيار في التسجيل لهم.