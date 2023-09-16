إصابة شاب في هجوم للمستوطنين على تل الرميدة وسط الخليل

إصابة شاب في هجوم للمستوطنين على تل الرميدة وسط الخليل
التاريخ
9/16/2023 7:13:57 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل /PNN/ أصيب شاب، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين على المواطنين ومنازلهم في حي تل الرميدة وسط الخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على الشاب عبد الله راغب أبو عيشة، وطعنوه بسكين في ظهره ما تسبب بإصابته بجروح، تلقى على إثرها العلاج في المكان ووصفت إصابته بالمتوسطة.
وأضاف أن عددا من المستوطنين رشقوا المواطنين ومنازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما تسبب بتحطيم عدد من نوافذ المنازل لعائلات: أبو مرخية وأبو شمسية وغانم ودعيس والحداد وأبو هيكل وأبو عيشة وغيرهم، قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة.
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