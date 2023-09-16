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إصابة شاب في هجوم للمستوطنين على تل الرميدة وسط الخليل

9/16/2023 7:13:57 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN/ أصيب شاب، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين على المواطنين ومنازلهم في حي تل الرميدة وسط الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على الشاب عبد الله راغب أبو عيشة، وطعنوه بسكين في ظهره ما تسبب بإصابته بجروح، تلقى على إثرها العلاج في المكان ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وأضاف أن عددا من المستوطنين رشقوا المواطنين ومنازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما تسبب بتحطيم عدد من نوافذ المنازل لعائلات: أبو مرخية وأبو شمسية وغانم ودعيس والحداد وأبو هيكل وأبو عيشة وغيرهم، قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة.

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