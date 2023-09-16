أسباب طرقعة الركبة.. متى تستدعي زيارة الطبيب؟



وكشف أخصائي طب وجراحة العظام، أن من يعاني من طرقعة الركبة، عليه التوجه للطبيب المعالج على الفور، في حالة الشعور بالألم عند سماعه صوت الطرقعة، خلال أي مدى حركي للركبة.

أسباب طرقعة الركبة

وأوضح الدكتور شهاب الغريب، أن أسباب طرقعة الركبة هي:

- وجود فراغات هواء بين مفاصل الركبة.

- وجود ليونة في الركبة.

- التهاب المفاصل للركبة.

- ضعف في عضلات الركبة.

- تآكل مفصل الركبة.

- تآكل الغضروف الهلالي.

- ابتعاد المفاصل عن بعضها البعض.

علاج طرقعة الركبة



وأوضح الغريب، أن علاج طرقعة الركبة، تتمثل في العلاجات الطبيعية، والتدليك، والحفاظ على الوزن، بجانب عدم تحريك الركبة باتجاهات تسبب ألم بها.

وأشار إلى أنه يتم العلاج من خلال تناول بعض الأدوية المخصصة لعلاج التهابات المفاصل تحت إشراف وتوجيهات الطبيب، لافًتا إلى أنه في حالة عدم التحسن قد يستدعى الأمر إلى التدخل الجراحي.