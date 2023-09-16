استخباراتي أمريكي سابق يقيّم احتمالات إرسال قوات للناتو إلى أوكرانيا

وفي معرض تعليقه على الوضع الحالي في أرض المعركة وتقهقر قوات كييف، أشار ماكغوفرن إلى أن كييف تعاني حاليا من هزيمة مدوية على الجبهة.

وأردف مؤكدا أن "السؤال حاليا هو ما إذا كان الناتو سيقرّر إرسال قواته إلى هناك حتى قبل إلحاق الهزيمة الكاملة بقوات كييف".

يشار إلى أن البنتاغون علّق في وقت سابق على شائعات حول تسليم أوكرانيا وشيكًا لصواريخ من طراز ATACMS.