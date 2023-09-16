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استخباراتي أمريكي سابق يقيّم احتمالات إرسال قوات للناتو إلى أوكرانيا

9/16/2023 7:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبر الضابط السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية راي ماكغوفرن أن دول الناتو قد تتحرك إزاء الهزيمة التي تتجرع طعمها قوات كييف وترسل قوات من الحلف إلى أراضي أوكرانيا.
أدلى الضابط السابق ماكغوفرن بهذا التصريح عبر قناة Judging Freedom في موقع "يوتيوب".

وفي معرض تعليقه على الوضع الحالي في أرض المعركة وتقهقر قوات كييف، أشار ماكغوفرن إلى أن كييف تعاني حاليا من هزيمة مدوية على الجبهة.
وأردف مؤكدا أن "السؤال حاليا هو ما إذا كان الناتو سيقرّر إرسال قواته إلى هناك حتى قبل إلحاق الهزيمة الكاملة بقوات كييف".
يشار إلى أن البنتاغون علّق في وقت سابق على شائعات حول تسليم أوكرانيا وشيكًا لصواريخ من طراز ATACMS.

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